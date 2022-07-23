“رابط”.. موقع تنسيق الثانوية العامة وطريقة التنسيق الصحيحة “تنسيق الجامعات 2022”

مع اقتراب انطلاق موسم “تنسيق الثانوية العامة”، بعد انتهاء الثانوية العامة، تم الإعلان عن موعد العام الدراسي الجديد، وخريطة العام الدراسي، ومن ثم يبدأ موسم التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2022-2023، ولكل من يتقدم إلكترونياً، توجد عدة قواعد مهمة جداً للتنسيق الصحيح على موقع التنسيق الرسمي بالوزارة، وتلك القواعد يجب مراعاتها في التقدم إلكترونياً، وإليكم 3 قواعد رئيسية لطلاب الثانوية العامة للتنسيق الصحيح.

3 قواعد رئيسية لطلاب الثانوية العامة من أجل تنسيق الثانوية العامة بشكل صحيح

أولاً يمكنك تسجيل رغباتك من خلال الدخول لموقع تنسيق الثانوية العامة الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وعند كتابة رغباتك إلكترونياً، عليك اتباع أهم 3 قواعد للتنسيق الصحيح وهي :

عليك التأني عند كتابة رغباتك، واكتب كافة فروع الكليات التي ترغب أو يرغب الطالب في الالتحاق بها. احفظ الرقم السري الخاص بتسجيل رغباتك، ولا تطلع عليه شخصاً. احذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، وموقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.

التشكيل الجديد للجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2022-2023

وافق المجلس الأعلى للجامعات، على التسجيل الجديد للجنة العليا للتنسيق للعام الجديد 2022-2023، وجاء التشكيل على النحو التالي: