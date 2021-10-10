تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم كلية الألسن تنظم لقاء تعريفي للترحيب بالطلاب والطالبات الجدد تزامناً مع انطلاق العام الجامعي الجديد

بواسطة مهند شرف

أقامت كلية الألسن بجامعة الفيوم لقاء تعريفي اليوم الأحد الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري ضمن إطار الترحيب بالعام الجامعي الجديد والطلاب والطالبات الجدد بالكلية، وكان ذلك تحت رئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت رعاية الأستاذة الدكتورة منار عفيفي القائم بأعمال عميد كلية الألسن، وحضور الدكتورة علياء عبد العزيز القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد رئيس قسم اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وبعض الطلاب الحاضرين.

تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم كلية الألسن تنظم لقاء تعريفي للترحيب بالطلاب والطالبات الجدد تزامناً مع انطلاق العام الجامعي الجديد 4 10/10/2021 - 7:39 م
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ومن جانبها رحبت الدكتورة منار عفيفي بطلاب الكلية الجدد، كما عبرت عن سعادتها بافتتاح كلية الألسن بجامعة الفيوم وتوليد عمادتها، حيث قدمت الشكر لإدارة الجامعة على المجهودات الكبيرة التي تم بذلها تجاه الكلية.

تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم كلية الألسن تنظم لقاء تعريفي للترحيب بالطلاب والطالبات الجدد تزامناً مع انطلاق العام الجامعي الجديد 1 10/10/2021 - 7:39 م

وأوضحت الدكتورة منار عفيفي أن كلية الألسن تعتبر واحدة من الكليات ذات الثقل والأهمية الكبيرة، ويجب على الطلاب الملتحقين بها أن يستغلوا تلك الفرصة الكبيرة كونهم أول دفعة تلتحق بالكلية، حيث تتوفر لهم فرص كبيرة في سوق العمل وذلك بعد أن يتم تأهيلهم لأفضل مستوى يتناسب مع سوق العمل.

تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم كلية الألسن تنظم لقاء تعريفي للترحيب بالطلاب والطالبات الجدد تزامناً مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2 10/10/2021 - 7:39 م

كما وجهت الطلاب بضرورة الالتزام وحضور المحاضرات وبذل الجهود وتحقيق التفوق، لافتة إلى أن الكلية دائماً ما تكون حريصة على تخريج طلاب متميزين يتمتعون بمهارات تنافسية في سوق العمل، وأكدت أيضا أن الأقسام الخمسة التي افتتحت خلال هذا العام على درجة واحدة من الأهمية، ولديهم نفس القيمة التنافسية في سوق العمل، وأشارت الدكتورة منار عفيفي إلى أن بابها مفتوح لجميع طلاب الكلية لعرض مقترحاتهم ومشكلاتهم، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من تواجدها بالكلية هو توفير مناخ جيد للتعليم بالكلية.

تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم كلية الألسن تنظم لقاء تعريفي للترحيب بالطلاب والطالبات الجدد تزامناً مع انطلاق العام الجامعي الجديد 3 10/10/2021 - 7:39 م

كما أكدت الأستاذة الدكتور علياء عبد العزيز على ضرورة التحلي بالقيم الجامعية المتعارف عليها، وبذل الجهود وحضور المحاضرات بشكل منتظم، كما وجهت الطلاب بأهمية المشاركة في النشاطات الطلابية مع ضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.



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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع

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