بوابة التعليم الفني emis.gov.eg للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2019 وتفاصيل إنشاء جامعات تكنولوجية

بوابة التعليم الفني هي ما يحتاجه الطلبة والطالبات للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، لذا نقدم لكم رابط موقع بوابة التعليم الفني، ورابط بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم والذي يعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2019، والتي يمكنكم من خلالها الوصول إلى بوابة التعليم الفني emis.gov.eg الدبلومات الفنية نتائج، وبينما نترقب جميعًا ظهور نتيجة الدبلوم الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي الصف الثالث، أكد الدكتور محمد محمد مجاهد أن نتائج الدبلومات الفنية لن تظهر قبل آخر الأسبوع الجاري، إذ أن التصحيح سوف أوشك على الانتهاء، وبعدها تبدأ عمليات المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات.

ويتقدّم للامتحانات هذا العام 757 ألف طالب، وذلك بنظام الثلاث والخمس سنوات، وقد وصل عدد لجان الامتحانات في مختلف أنحاء الجمهورية إلى 2802 لجنة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد لجان امتحان الدبلوم التجاري 865 لجنة أساسية و3 لجنة ملحقة، كما بلغ عدد لجان الدبلوم الفندقي 91 لجنة أساسية، في حين بلغ عدد لجان الدبلوم الزراعي 82 لجنة أساسية و42 لجنة ملحقة، أما لجان الدبلوم الصناعي فقد وصلت إلى 1157 لجنة أساسية و388 لجنة ملحقة.

ويمكنك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني الحصول على نتائج الامتحانات 2019 إذ أعلنت مصادر مسئولة عن:

أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 خلال ايام، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح تتم وفق ضوابط محددة وبدقة فى جميع الكنترولات وأيضا خطة زمنية، وليس هناك أي استعجال في إظهار نتيجة الدبلومات الفنية 2019، بل تتم مراجعة دقيقة أكثر من مرة.

نتيجة دبلوم الزراعة برقم الجلوس 2019.

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2019.

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2019.

بوابة التعليم الفني

قاربت أعمال التصحيح على الانتهاء، استعدادًا للمراجعة ورصد الدرجات، وبعد إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية بساعات، تصبح نتائج الدبلومات الفنية متاحةلجميع الطلبة والطالبات على بوابة التعلبم الفني، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة في موعدها آخر يونيو القادم بإذن الله.

الآن استعلم عن ارقام جلوس الدبلومات الفنية

كشف الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، عن أن أوراق الامتحانات تم نقلها من خلال الطيران، وبالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، لضمان عدم تسريب الامتحانات، كما أكد على تحديد زمن الإجابة في جداول الامتحانات.

وعن سير الامتحانات التحريرية في المدارس الفنية، أكد “مجاهد” أنه:

إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات، وقد تلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.

وقد وصلت عدد حالات التجاوز أثناء الامتحانات إلى 68 حالة تجاوز، تم التعامل معها جميعًا بشكل قانوني، منها:

– لجنة رقم (1034) برج العرب الثانوية الصناعية المشتركة (صناعى): حدوث مشاجرة بين الممتحنين العملى (قسم الجرارات والآلات الزراعية) ورئيس اللجنة، وتم تحرير محضر ضد رئيس اللجنة في قسم الشرطة وتم استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. – لجنة رقم (3255) الثانوية الزراعية بالفيوم بغرب الفيوم (زراعى): إيماءً إلى المتابعة الميدانية تم تحويل كلاً من رئيس اللجنة “ع.ع.أ” والمراقب الأول (إ.ف.ع) للشئون القانونية لعدم ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة ووجود بعض التليفونات المحمولة بحوزة بعض الطلاب. – لجنة رقم (741) الجمهورية الإعدادية بنات ببندر دمنهور (صناعى): ضبط الطالب (م.أ.م) يؤدى الامتحان بدل من الطالب (أ.ع.ب) تخصص تبريد وتكييف الهواء في مادة تكنولوجيا التبريد وتم استدعاء الشرطة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال الواقعة. – لجنة رقم (440) الشهيد زياد الباجورى الإعدادية بنات ببنها (صناعى): بناءً على إشارة تليفونية من غرفة العمليات بمديرية القليوبية تفيد وجود طالب باللجنة يحمل سلاح أبيض تم التحفظ عليه وتمكين الطالب من أداء الامتحان واستدعاء الشرطة وعمل محضر بالواقعة والتحفظ على الطالب المذكور.

بوابة التعليم الفني وهو الموقع الرسمي والذي من المقرر أن يتم إعلان النتيجة عليه، وقد تم إنشاء بوابة التعليم الفني في ضوء عملية تطوير التعليم الفني وهو الموقع الذي يقدم عددا من الخدمات الأخرى كالوصول إلى أرقام الجلوس، وجداول الامتحانات والكثير من الخدمات التعليمية، والتي يمكن للطالب التسجيل بالموقع للحصول عليها، فلكل طالب كلمة سر يجب أن يتسلمها من خلال المدرسة التي ينتمي لها الطالب.

طريقة التعرف على نتائج الدبلوم الفني 2019 – بوابة التعليم الفني

يمكنك استخراج نتائج طلبة وطالبات الدبلومات الفنية من خلال رابط بوابة التعليم الفني

وبعد الحصول على النتيجة يمكنك معرفة الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الفنية، كما يمكنك التعرف على كيفية إدخال رغبات تنسيق الدبلومات الفنية ورابط بوابة الحكومة الألكترونية.

بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتائج الدبلومات

أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لحظة بلحظة

صدر قرار رئيس الجمهورية في 3 يونيو بإنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي من المتوقع أن تغير مسار التعليم الفني في مصر، وجاري اختيار الكوادر التعليمية للتعيين بها، كما أنه من المقرر أن يتم بإعمال جميع الوسائل التكنولوجية الحديثة أسوةً بألمانيا والدول الصناعية الكبرى.

وقد تم فتح باب الترشح للمعلمين بتلك الجامعات، ويمكنهم التقديم الآن، وعلى أن يتم اختيار الأفضل منهم للعمل في الجامعات التكنولوجية، والتي تعتبر امتدادًا لدراسة الطالب بالدبلومات الفنية، ليتمكن من إكمال تعليمه والالتحاق بالجامعة والحصول على مؤهل دراسي عالي.

أقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مصر، وهي مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع مجموعة مصانع العربي، وذلك بهدف ربط مدارس التعليم الفني بالمصانع والشركات، وحتى يتمكن الطلية من الحصول على فرص عمل جيدة فيما بعد.

كما تقدم الوزارة منح في مجال التكنولوجيا التطبيقية للطلبة والمعلمين، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الحوسبة، شركة أمازون، وكذلك يساهم في المنح المقدمة البنك الدولي، ويستفيد من تلك المنح 300 طالب و50 معلم.

وفي إطار خطة تطوير التعليم الفني التي يسعى إلى تحقيقها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، فقد وقع اليوم بحضور الدكتور ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية اتفاقية مع عدد من شركات القطاع الخاص والشركات العالمية، لتطوير التعليم الفنيس وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل.

وتهدف الوزارة من خلال خطط التطوير وبرامج التدريب المختلفة، إلى رفع قدرات العمال المصريين عبر تعليمهم وتدريبهم، بحيث يتمكن الخريج من أحد الدبلومات الفنية في مصر من العمل في ألمانيا واليابان، وبحيث تؤهله قدراته لذلك.

خطط الدولة للنهوض بالتعليم الفني

أصدر رئيس جمهورية مصر العربية قرارًا بإنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي تغير مسار طالب التعليم الفني بعد أن أصبح بإمكانه أن يكمل تعليمه والحصول على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أيضًا إن أراد، وذلك بعد أن يتمكن من اجتياز الاختبارات التي تعقدها له الجامعة.

أعرب الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والذي تم تعيينه خلفا للدكتور أحمد الجيوشي، أنه يرغب في تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، وذلك في أول حوار صحفي تم إجرائه معه بعد توليه للمنصب، وأكد “مجاهد” أن تطوير التعليم الفني أحد أولويات رئيس الجمهورية، وأن التأهيل الجيد لطالب التعليم الفني سوف يجعله يجد فرصة عمل جيدة، حتى قبل طالب التعليم العام، كما أن طالب التعليم الفني أصبحت لديه فرص الالتحاق ببعض الكليات، وسوف تنشئ الدولة المزيد.

وللمزيد من المعلومات حول مستقبل طالب التعليم الفني يمكنكم مطالعة المقالات التالية:

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