أسئلة بنك المعرفة للصف الرابع الابتدائي دراسات

يبحث العديد من الطلاب سواء من الأنات أو الذكور عن أسئلة بنك المعرفة لمادة الدراسات للصف الرابع الابتدائي للترم الأول للعام الدراسي 2021/2022.

حيث أن كل ولي أمر في ظل التكنولوجيا والدراسة الحديثة لأولاده يسعى هو أيضا في البحث عن أهم الأسئلة والاختبارات التي قد تساعد أبناءها في الدراسة حيث يظل محرك البحث جوجل هو اهم واكثر ألأشياء التي تساعد الأبناء في الدخول إلي بنك المعرفة وتسهيل الشرح للأبناء .

ومراعاة الطلاب والأهالي أن درجات امتحانات الشهور الخاصة بالعام الدراسي ودرجات النشاط تضاف إلى درجات امتحان نهاية الفصل الدراسي لذا سوف يحتاج كل طالب من الطلاب أسئلة بنك المعرفة لكل المواد كي تساعده على دراسة المنهج الخاص بالعام الدراسي وتنشيط المخ وتدريبه على حل هذه ألأسئلة لكي تساعده في حل اختبار نهاية العام .

حصريا أسئلة بنك المعرفة لمادة الدراسات للصف الرابع الابتدائي

السؤال الأول من أسئلة بنك المعرفة:

اكتب كلمه (صواب ) أمام العبارات الصحيحة وكلمة (خطا ) أمام العبارات غير صحيحه:

1-يدل اللون الأحمر على علم مصر علي السلام. ( )

2-بدل اللون الأسود في علم مصر على الظلم الذي تعرضت له مصر في فترات الاستعمار. ( )

3-يدل النسر الذي يتوسط العلم على القوة والشجاعة . ( )

4- رفع علم بلادي عاليا وعدم ملامسته للأرض ( )

السؤال الثاني من أسئلة بنك المعرفة:

ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

1-يتخد علم مصر شكل . (دائرة – مثلث – مستطيل – مربع )

2-يتكون علم مصر من . (خمسة ألوان – ثلاثة ألوان – أربعة ألوان -ستة ألوان)

3-محافظتي من محافظات . (الوجه البحري – الوجه القبلي -الحدود المصرية- القبطية)

4-مساحة من اليابس تضم مجموعة من المراكز والأحياء تنطبق هذه العبارة علي .

(القارة – المحافظة – البحيرة -الجزيرة )

5- إذا أردت زيارة إلي اكبر محافظات مصر مساحة فعليك بالتوجه إلى محافظة .

(دمياط – المنوفية – الغربية – الوادي الجديد )

6- احدي محافظات الحدود (مطروح – المنوفية – السويس – البحيرة)

السؤال الثالث ضمن أسئلة بنك المعرفة:

اجب عن الأسئلة التالية :

1- حدد سببا واحدا لإنشاء الدولة العاصمة الإدارية الجديدة .

2-اكتب تفسيرا واحدا تقسيم بعض الدول التي محافظات .

3-حدد سببا واحدا لاستمرار القاهرة عاصمة مصر لفترات طويلة على مر التاريخ .

4-اكتب دليلا واحدا على اهتمام الدولة بتطوير القاهرة عاصمة البلاد .