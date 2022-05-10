“برابوس” تُقدِّم تحفتها الجديدة، استناداً إلى “مرسيدس-مايباخ GLS 600” سيارة جديدة بقوة مذهلة وتصميم داخلي “يدوي” بالكامل

محمد خير الحوراني

قدمت شركة تعديل السيارات الألمانية “برابوس” تحفتها الجديدة “برابوس 900” عبر الاعتماد على سيارة إس يو في فاخرة من المستوى التالي، استناداً إلى “مرسيدس-مايباخ GLS 600″، لتظهر النتيجة على شكل سيارة ضخمة غير العادية مع أقصى درجات الراحة إضافة إلى المظهر الرائع والأداء العالي.

برابوس 900
المحتويات
عناصر كربونية وشكل رياضي أأنيق
محرِّك بقوة 900 حصان وناقل أوتوماتيك يضم تسع سرعات
تصميم داخلي يدوياً بالكامل

عناصر كربونية وشكل رياضي أأنيق

ويتميز هيكل “برابوس 900” الفخم بالعجلات الكبيرة من مقاس 24 بوصة، إضافة إلى العناصر الكربونية الأنيقة في أقواس العجلات، والواجهة الأمامية،والناشر الخلفي،ليتحول شكل مرسيدس-مايباخ الكلاسيكي إلى مظهر رياضي رائع وجديد كلياً.

برابوس 900

برابوس 900

محرِّك بقوة 900 حصان وناقل أوتوماتيك يضم تسع سرعات

وخلال 4.2 ثانية فقط تتسارع “برابوس 900” الجديدة من 0 إلى 100 كم / ساعة، بفضل محرك برابوس روكيت 900 ثنائي الشاحن التوربيني V8 سعة 4.5 لتر، والذي يأتي بقوة 900 حصان و1.250  نيوتن متر، مع بناقل حركة أوتوماتيكي يضم تسع سرعات يمكن تغييره تلقائياً أو يدوياً. وتصل سرعتها القصوى إلى 320 كم / ساعة حيث تمَّ تحديدها إلكترونياً.

برابوس 900

برابوس 900

كما يمكن لوحدة برابوس Airmatic الرياضية أن تقلل من ارتفاع الركوب بما يصل إلى 25 ملم، ما يساعد في تحسين  ديناميكيات القيادة بشكل كبير عن طريق خفض مركز الجاذبية.

برابوس 900

تصميم داخلي يدوياً بالكامل

وقام متخصصو التصميم الداخلي في الشركة بتقديم تصميم داخلي خاص مصنوع يدوياً بالكامل من BRABUS Bi-Color Masterpiece وبشكل حصري لسيارة “برابوس 900” الجديدة يتميز بالذوق الرفيع، حيث يوجد في المقصورة الخلفية، مقعدين فرديين من الدرجة الأولى إضافة إلى مجموعة من وظائف الراحة مثل التعديل متعدد الخطوط وتهوية المقاعد المدمجة والتدفئة لتوفير راحة استثنائية على متن السيارة.

برابوس 900

برابوس 900

برابوس 900

وانسجاماً مع عناصر الكربون الموجودة في الهيكل تبرز “برابوس 900” مظهراً رياضياً في التصميم الداخلي عبر مجموعة من عناصر الكربون المكشوف حول لوحة العدادات وألواح الأبواب، كما في دواسات الألومنيوم ودبابيس قفل الباب أيضاً.

برابوس 900

برابوس 900.. مرسيدس مايباخ GLS 600معدلة بقوة مذهلة وفخامة بلا حدود

برابوس 900

برابوس 900

برابوس 900

برابوس 900

برابوس 900

برابوس 900

Avatar of محمد خير الحوراني
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.