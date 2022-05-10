“برابوس” تُقدِّم تحفتها الجديدة، استناداً إلى “مرسيدس-مايباخ GLS 600” سيارة جديدة بقوة مذهلة وتصميم داخلي “يدوي” بالكامل

قدمت شركة تعديل السيارات الألمانية “برابوس” تحفتها الجديدة “برابوس 900” عبر الاعتماد على سيارة إس يو في فاخرة من المستوى التالي، استناداً إلى “مرسيدس-مايباخ GLS 600″، لتظهر النتيجة على شكل سيارة ضخمة غير العادية مع أقصى درجات الراحة إضافة إلى المظهر الرائع والأداء العالي.

عناصر كربونية وشكل رياضي أأنيق

ويتميز هيكل “برابوس 900” الفخم بالعجلات الكبيرة من مقاس 24 بوصة، إضافة إلى العناصر الكربونية الأنيقة في أقواس العجلات، والواجهة الأمامية،والناشر الخلفي،ليتحول شكل مرسيدس-مايباخ الكلاسيكي إلى مظهر رياضي رائع وجديد كلياً.

محرِّك بقوة 900 حصان وناقل أوتوماتيك يضم تسع سرعات

وخلال 4.2 ثانية فقط تتسارع “برابوس 900” الجديدة من 0 إلى 100 كم / ساعة، بفضل محرك برابوس روكيت 900 ثنائي الشاحن التوربيني V8 سعة 4.5 لتر، والذي يأتي بقوة 900 حصان و1.250 نيوتن متر، مع بناقل حركة أوتوماتيكي يضم تسع سرعات يمكن تغييره تلقائياً أو يدوياً. وتصل سرعتها القصوى إلى 320 كم / ساعة حيث تمَّ تحديدها إلكترونياً.

كما يمكن لوحدة برابوس Airmatic الرياضية أن تقلل من ارتفاع الركوب بما يصل إلى 25 ملم، ما يساعد في تحسين ديناميكيات القيادة بشكل كبير عن طريق خفض مركز الجاذبية.

تصميم داخلي يدوياً بالكامل

وقام متخصصو التصميم الداخلي في الشركة بتقديم تصميم داخلي خاص مصنوع يدوياً بالكامل من BRABUS Bi-Color Masterpiece وبشكل حصري لسيارة “برابوس 900” الجديدة يتميز بالذوق الرفيع، حيث يوجد في المقصورة الخلفية، مقعدين فرديين من الدرجة الأولى إضافة إلى مجموعة من وظائف الراحة مثل التعديل متعدد الخطوط وتهوية المقاعد المدمجة والتدفئة لتوفير راحة استثنائية على متن السيارة.

وانسجاماً مع عناصر الكربون الموجودة في الهيكل تبرز “برابوس 900” مظهراً رياضياً في التصميم الداخلي عبر مجموعة من عناصر الكربون المكشوف حول لوحة العدادات وألواح الأبواب، كما في دواسات الألومنيوم ودبابيس قفل الباب أيضاً.