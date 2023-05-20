صور.. نقطة تحُّول، BMW تُطلق أسطول iX5 Hydrogen التجريبي لأوّل مرّة في الشرق الأوسط

أطلقت شركة BMW الشهيرة، أسطول سيارات “BMW iX5 Hydrogen” التجريبي لِأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وسط توقُّعات بأن تحتل سيارات الهايدروجين مكانة متميزة بين أنظمة القيادة البديلة الصديقة للبيئة والخالية من الانبعاثات، كما تسعى BMW ليصبح أسطول سيارات BMW iX5 Hydrogen واحداً من النظم الأكثر ملائمة للاستخدام اليومي في الشرق الأوسط.

إطلاق BMW iX5 Hydrogen في الشرق الأوسط يمثل “نقطة تحوّل”

من جانبه أكَّد “جان فيليب باران”، نائب الرئيس الأول لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية في مجموعة BMW، أنَّ إطلاق BMW iX5 Hydrogen في الشرق الأوسط “يمثل نقطة تحوّل في سعينا للانتقال نحو التنقل المستدام في المنطقة”، معبِّراً عن يقينه بأنّ هذا الأسطول التجريبي سوف يلعب دوراً مهماُ في اعتماد الهيدروجين كبديل خالٍ من الانبعاثات للوقود في الشرق الأوسط