صور.. نقطة تحُّول، BMW تُطلق أسطول iX5 Hydrogen التجريبي لأوّل مرّة في الشرق الأوسط

صور.. نقطة تحُّول، BMW تُطلق أسطول iX5 Hydrogen التجريبي لأوّل مرّة في الشرق الأوسط
أطلقت شركة BMW الشهيرة، أسطول سيارات “BMW iX5 Hydrogen” التجريبي لِأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وسط توقُّعات بأن تحتل سيارات الهايدروجين مكانة متميزة بين أنظمة القيادة البديلة الصديقة للبيئة والخالية من الانبعاثات، كما تسعى BMW ليصبح أسطول سيارات BMW iX5 Hydrogen واحداً من النظم الأكثر ملائمة للاستخدام اليومي في الشرق الأوسط.
إطلاق BMW iX5 Hydrogen في الشرق الأوسط يمثل “نقطة تحوّل”
من جانبه أكَّد “جان فيليب باران”، نائب الرئيس الأول لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية في مجموعة BMW، أنَّ إطلاق BMW iX5 Hydrogen في الشرق الأوسط “يمثل نقطة تحوّل في سعينا للانتقال نحو التنقل المستدام في المنطقة”، معبِّراً عن يقينه بأنّ هذا الأسطول التجريبي سوف يلعب دوراً مهماُ في اعتماد الهيدروجين كبديل خالٍ من الانبعاثات للوقود في الشرق الأوسط
وأوضح “باران” أنَّه بالنظر إلى أنّ بعض الأسواق لن تتمكّن من الاعتماد كلياً على المركبات الكهربائية، سوف يتيح ذلك للهيدروجين أن يلعب دوراً هاماً جداً في الانتقال السلس إلى التنقل الخالي من الانبعاثات لأنَّه يُشكّل أحدّ أفضل الخيارات وأكثرها كفاءةً من حيث التخزين والنقل بين أنواع الطاقة المُتجدّدة.
مواصفات سيارة BMW iX5 Hydrogen
وكانت BMW قد كشفت عن سيارة BMW iX5 Hydrogen الهيدروجينية، للمرة الأولى خلال معرض السيارات الدولي IAA عام 2019م، وهي مبنية على طراز BMW X5 الحالي، وتعتمد على نظام خلايا الوقود من الجيل التالي عالي الكفاءة الذي يولِّد نظام دفع بقوّةً إجمالية مستمرّة عالية تبلغ 170 حصان، كما تأتي السيارة الهيديوجينية الرائدة من BMW بالمواصفات التالية:
|نظام الدفع
|خلايا وقود هيدروجيني من الجيل التالي تولد نظام دفع بقوة 170 حصان
|المحرك
|محرّك كهربائي مدمج بتقنية BMW eDrive من الجيل الخامس، لتصبح القوة القصوى لمجموعة الدفع 401 حصان
|خزان الوقود
|خزانين بقدرة ضغط تبلغ 700 بار مصنوعين من البلاستيك المعزز بألياف الكربون (CFRP)
|سعة خزان الهيدروجين
|يُمكن للخزانين معاً تخزين 6 كجم من الهيدروجين، وهو ما يكفي لأن تجتاز BMW iX5 Hydrogen مسافةً تصل إلى 504 كلم
|المدة اللازمة لملء خزان الوقود
|من ثلاث إلى أربع دقائق فقط
وهذا وتساعد سرعة ملء خزان الوقود في سيارة BMW iX5 Hydrogen على ضمان متعة القيادة القصوى لمسافات طويلة مع التوقُّف لفترات قصيرة نسبياً في محطات الشحن، ما يجعل السيارات الهيدروجينية تحتل مكانة كبرى ضمن المناطق والمجالات التي قد تعيق البنية التحتية فيها إمكانية شحن المركبات الكهربائية.