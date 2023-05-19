الأمير محمد بن سلمان خلال القمة العربية الـ32 : “نؤكد للشرق والغرب أننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات”

بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أختتم اليوم ولي العهد السعودي “الأمير محمد بن سلمان” أعمال القمة العربية الـ32، وذلك بعد أن قام زعماء الدول المشاركين بالقمة بالموافقة على البيان الختامي لإعلان جدة، وخلال القمة أكد قادة الدول العربية المشاركين على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك القائم على المصالح المشتركة والمصير الواحد، كما أستعرض ولي العهد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات السعودية المصرية وسبل التعاون الثنائي، ومجالاته لتعزيز العمل العربي المشترك.

القمة العربية في جدة 2023

بحثت القمة العربية في جدة اليوم (الجمعة الموافق 19 مايو 2023) العديد من الملفات العربية الهامة، جاء على رأسها الأزمة السودانية، السورية، اليمنية الفلسطينية فأما عن الأزمة السودانية، تسعى الدول العربية إلى إقناع طرفي النزاع وهما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، أما في الجانب السوري فيتم تكثيف الجهود العربية لتهيئة الظروف المناسبة لبدء عودة اللاجئين السوريين الى وطنهم.

أهم ما جاء في نص إعلان جدة

أكد إعلان جدة على بعض النقاط الهامة خلال القمة العربية المنعقدة في جدة، ومن أهم ما جاء في نص إعلان جدة مايلي:

دعوة الجهات اللبنانية للتحاور لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع ضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وبحث الإصلاحات اللازمة لإنقاذ لبنان من أزمته.

ضرورة تكثيف كافة الجهود وبحث أفضل السبل للوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، والعمل على وقف التدخلات الخارجية في الشئون العربية، والتأكيد على احترام استقلال وسيادة الدول وحفظ سلامة أراضيها.