أجواء استثنائية طوال أيام العيد في منطقة “فيا الرياض”

أعلنت صفحة منطقة “فيا الرياض” عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، عن أجواء استثنائية داخل منطقة فيا الرياض طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على فعاليات وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

فعاليات “فيا الرياض” في عيد الأضحى

أوضحت صفحة منطقة فيا الرياض، موعد انطلاق الفعاليات الاستثنائية في عيد الأضحى المبارك، والتي سوف تنطلق يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023، كما وتستمر الفعاليات حتى يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، كما وتضم منطقة فيا الرياض أماكن مميزة على النحو التالي.

– فندق سانت ريجس الرياض.

– بوتيكات في عالم الأزياء والمجوهرات.

– مطاعم ومقاهي عالمية.

– مراكز تسوق.

– فود ماركت عالمي.

– سبا عالمي.

– صالات سينما.

رابط حجز تذاكر فيا الرياض عبر منصة عيشها

يتم حجز تذاكر دخول منطقة فيا الرياض بشكل إلكتروني، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى منصة عيشها.

• الخطوة الثانية قم بالضغط على أيقونة “شراء التذاكر”.

• الخطوة الثالثة قم بالضغط على”منصة التذاكر”، بعد ذلك يتم توجيهك إلى منصة الحجز Via Riyadh.

• الخطوة الرابعة قم بالضغط على وجهتك التي تريد الذهاب إليها، ثم قم بالضغط على أيقونة “المزيد”.

• الخطوة الخامسة قم بتحديد تاريخ وموعد الزيارة، وتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة على الموقع.