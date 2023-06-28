موعد فعاليات جدة آرت بروميناد في عيد الاضحى في السعودية 2023

نشرت صفحة تقويم فعاليات جدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موعد انطلاق فعاليات عيد الأضحى المبارك لعام 1444 في منطقة جدة آرت بروميناد، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد انطلاق فعاليات جدة آرت بروميناد في عيد الاضحى المبارك.

فعاليات جدة آرت بروميناد

تضم المنطقة عدد من الفعاليات المميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على النحو التالي.

• عروض حية ومتجولة.

• مناطق ألعاب للأطفال.

• مناطق تضم عروض مختلفة.

• عروض فنية.

• مطاعم ومقاهي.

• منطقة تسوق.

موعد فعاليات جدة آرت بروميناد

تبدأ الفعاليات يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023، وتستمر الفعاليات حتى يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، كما وتستقبل منطقة جدة آرت بروميناد الزوار من الساعة 05.00 مساء إلى الساعة 02.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما ويتم دخول المنطقة بشكل مجاني.