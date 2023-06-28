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موعد فعاليات جدة آرت بروميناد في عيد الاضحى في السعودية 2023

ياسين عبد الله

نشرت صفحة تقويم فعاليات جدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موعد انطلاق فعاليات عيد الأضحى المبارك لعام 1444 في منطقة جدة آرت بروميناد، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد انطلاق فعاليات جدة آرت بروميناد في عيد الاضحى المبارك.

- صورة 3 - موعد فعاليات جدة آرت بروميناد في عيد الاضحى في السعودية 2023

فعاليات جدة آرت بروميناد

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تضم المنطقة عدد من الفعاليات المميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على النحو التالي.

• عروض حية ومتجولة.
• مناطق ألعاب للأطفال.

• مناطق تضم عروض مختلفة.
• عروض فنية.

• مطاعم ومقاهي.

• منطقة تسوق.

- صورة 1 - موعد فعاليات جدة آرت بروميناد في عيد الاضحى في السعودية 2023

موعد فعاليات جدة آرت بروميناد

تبدأ الفعاليات يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023، وتستمر الفعاليات حتى يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، كما وتستقبل منطقة جدة آرت بروميناد الزوار من الساعة 05.00 مساء إلى الساعة 02.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما ويتم دخول المنطقة بشكل مجاني.

- صورة 2 - موعد فعاليات جدة آرت بروميناد في عيد الاضحى في السعودية 2023

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ياسين عبد الله

مدون في موقع نجوم مصرية مهتم بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، ومتابعة الأخبار العربية والعالمية.

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