“الدخول مجاني” لفعاليات منطقة بوليفارد رياض سيتي في العيد 2023-1444

تعد منطقة بوليفارد رياض سيتي من أهم وجهات الترفيه في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من أكثر الأماكن زيارة خلال أيام العيد وهذا نظرا لأن تذاكر الدخول مجانية ولكن التذاكر تكون محدودة، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على فعاليات منطقة بوليفارد رياض سيتي.

فعاليات بوليفارد رياض سيتي

تضم منطقة بوليفارد رياض سيتي مناطق مميزة، على النحو التالي.

• منطقة الشاشة العملاقة المضيئة بروح التايم السكوير.

• النافورة الراقصة.

• الحدائق.

• متاجر ومطاعم عالمية ومحلية.

• مسارح.

• أكبر دار سينما في المملكة العربية السعودية.

تذاكر دخول بوليفارد رياض سيتي

يتم دخول منطقة بوليفارد رياض سيتي بشكل مجاني ولا يلزم حجز تذكرة بشكل مسبق للدخول، كما وأعلنت صفحة منطقة بوليفارد رياض سيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن انطلاق فعاليات مميزة خلال عيد الأضحى المبارك، والتي سوف تنطلق يوم الخميس 29 يونيو 2023، كما وتستقبل المنطقة الزوار من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 02.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.