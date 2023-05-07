الطقس اليوم وحتى الثلاثاء.. أمطار متفاوتة الغزارة في عدة مناطق وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية بالجوف

رجَّح المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، أن يشهد الطقس اليوم الأحد تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة في عددٍ من المحافظات السعودية بينما تنشط الرياح السطحية في تبوك والحوف والحدود الشمالية وتكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة في العاصمة السعودية الرياض.

أمطار غزيرة في عسير ورياح نشطة في تبوك

وتوقَّعت الأرصاد الجوية في تقرير إلحاقي أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، وتشهد الظواهر الجوية التالية:

تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها زخات البرد وجريان السيول ونشاط الرياح الهابطة المثيرة للغبار والأتربة التي تصل سرعتها إلى 50 كيلو متر/ساعة في أجزاء واسعة من عسير وجازان والباحة إضافة إلى مكة المكرمة وجازان.

تساقط أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة في أجزاء من الرياض والقصيم والشرقية يرافقها نشاط الرياح الهابطة المثيرة للغبار والأتربة.

نشاط الرياح السطحية في تبوك والجوف والحدود الشمالية مع شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية ورياح تصل سرعتها إلى 60 كيلو متر/ساعة

طقس العرب الأجواء معتدلة شمال المملكة وفي المرتفعات الغربية

من جانبه توقَّع مركز طقس العرب أن يكون الطقس اليوم الأحد معتدلاً على شمال المملكة إضافة إلى المرتفعات الغربية يتحول إلى حار نسبياً على باقي المناطق، كما رجَّح طقس العرب أن يتركز الهطول المطري على مرتفعات جازان و عسير، بينما تكون فرص تساقط الأمطار أقل في الباحة.

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