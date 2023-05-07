الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر، والأمير فهد ينعي جدته وهذا موعد الصلاة على الجنازة

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عن وفاة “سميرة بنت مختار السعداوي” والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

زوجة الأمير ناصر بن عبدالعزيز في ذمة الله

والفقيدة سميرة بنت مختار السعداوي هي ابنة شقيق بشير السعداوي ليبي الجنسية، وكان يشغل منصب مستشار الملك عبد العزيز آل سعود، كما أنَّها زوجة الأمير ناصر بن عبدالعزيز وهو أحد إخوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

الديوان الملكي يحدد موعد الصلاة على الجنازة

من جانبه أعلن الديوان الملكي وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر عبر بيان ملكي صدر اليوم الأحد وجاء فيه “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 18 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.