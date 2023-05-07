الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر، والأمير فهد ينعي جدته وهذا موعد الصلاة على الجنازة
أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عن وفاة “سميرة بنت مختار السعداوي” والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
زوجة الأمير ناصر بن عبدالعزيز في ذمة الله
والفقيدة سميرة بنت مختار السعداوي هي ابنة شقيق بشير السعداوي ليبي الجنسية، وكان يشغل منصب مستشار الملك عبد العزيز آل سعود، كما أنَّها زوجة الأمير ناصر بن عبدالعزيز وهو أحد إخوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
الديوان الملكي يحدد موعد الصلاة على الجنازة
من جانبه أعلن الديوان الملكي وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر عبر بيان ملكي صدر اليوم الأحد وجاء فيه “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 18 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.
واختتم البيان بالدعاء للفقيدة أن يتغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.
الأمير فهد بن منصور ينعي جدته
بدوره نعى الأمير فهد بن منصور بن ناصر رئيس التحالف السعودي لريادة الأعمال الشبابية لمجموعة العشرين (YEA) جدته الراحلة عبر صفحته على موقع تويتر في منشور قال فيه: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغاليه سميرة بنت مختار السعداوي، والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز” وتوجَّه بالدعاء لها قائلاً “اللهم ارحم جدتي واغفر لها وعافها واعفُ عنها وأكرم نزلها وثبتها عند السؤال واجعل ما اصابها تكفيراً لها واجعل الفردوس مستقراً لها”.
بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغاليه سميرة بنت مختار السعداوي، والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز
اللهم ارحم جدتي واغفر لها وعافها واعفُ عنها وأكرم نزلها وثبتها عند السؤال واجعل ما اصابها تكفيراً لها واجعل الفردوس مستقراً لها 🤲🏼 pic.twitter.com/s7WtFcEeGu
— Fahad bin Mansour فهد بن منصور بن ناصر (@Fbinmansour) May 6, 2023