عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً، النيابة العامة تحذِّر الصيادلة وكل من يتواجد في الأماكن التي تُعد لتعاطي المخدرات

حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، جميع الصيادلة في مختلف المدن والمحافظات بالمملكة من صرف أية أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية دون وجود وصفة طبية معتمدة، مشيرة إلى أنَّ ذلك يعتبر مخالفة تعِّرض مرتكبها للسجن خمس سنوات على الأقل.

النيابة السعودية عقوبة الصيادلة تصل إلى السجن 15 سنة

وأكّدت النيابة العامة السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أنَّ “المخدرات” هي آفة خطيرة تُهدد الأمن والمجتمع والصحة. مضيفة أنَّ المواد (۲۹ و۳۸) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمملكة تنص على معاقبة كل صيدلي يثبت قيامه بصرف أية أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية -دون وجود وصفة طبية مُعتمدة من أحد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة- بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.

المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة. pic.twitter.com/AUm2rY2xp3 — النيابة العامة (@bip_ksa) May 5, 2023

النيابة العامة تطالب بأشد العقوبات لحماية المجتمع من الآفات

كما شدَّدت النيابة العامة أنَّها لن تتساهل في ملاحقة جميع مرتكبي جرائم المخدرات مهما كانت أوصافها الإجرامية وإينما ارتكبت طالما امتدت آثارها إلى إقليم المملكة، مؤكِّدة أنَّها تطالب بأشد العقوبات النظامية التي تساهم في حماية المجتمع من الآفات الخطيرة.

عقوبات كبيرة وإجراءات رادعة

وكانت النيابة العامة قد حذرت جميع من يتردد إلى الأماكن المُعدَّة لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية رغم علمه بما يجري في ذلك المكان، بأنَّ ذلك يعرضه لعقوبة السجن حتى وإن لم يثبت تعاطيه تلك المواد مع تشديد العقوبة على كل من يقوم باستغلال أحداً ممن يتولى تربيتهم أو يملك سلطة فعلية عليهم في ذلك