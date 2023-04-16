برنامج سكني: العائلات السعودية التي استفادت من البرنامج بلغ عددها حوالي 10.606 عائلة خلال شهر مارس

أوضح برنامج “سكني” بأنه تم انتفاع ما يقارب 27.994 عائلة سعودية خلال فترة قصيرة بدأت منذ أول العام حتى آخر شهر مارس المنقضي، وقد استفادت الأسر من خيارات المساكن و من دعم التمويل أيضاً، حيث يقدم برنامج سكني هذه الخدمات بشكل إلكتروني وبطريقة بسيطة وسهلة، هذا وقد تم الإعلان عن عدد العائلات التي سكنت في المساكن و الذي بلغ حوالي 29.793 عائلة، كما يستمر السعي وتكثيف الجهود للتمكن من توفير تكلفة المساكن لتنفيذ هدف نظام الإسكان وتحقيقاً لرؤية السعودية 2030، حيث يسعى برنامج الإسكان إلى توفير المساكن المناسبة ودعم التمويل للأسر السعودية.

وفي تقرير صحفي اليوم أكد البرنامج بأن عدد العائلات السعودية التي استفادت من البرنامج بلغ عددها حوالي 10.606 عائلة خلال شهر مارس المنقضي، كما سكنت 9089 أسرة في المساكن الجديدة، بالإضافة إلى أن برنامج “سكني” يتيح إمكانية استفادة العائلات السعودية من باقات الدعم السكني المتنوعة، ويُمكن للأشخاص المنتفعين من برنامج “سكني” الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج عبر التواصل مع الموقع الرسمي على منصة تويتر، أو عن طريق واتساب الأعمال أو عبر المركز الموحد لمساعدة المستفيدين، حيث حصل المواطنين المنتفعين من سكني على ما يقارب 195.787 خدمة بواسطة هذه القنوات.

تقدم باقات الدعم السكني المتنوعة دعماً فورياً للأسر المستفيدة من المساكن سواء الجاهزة للسكن أو التي لا تزل قيد الإنشاء الشخصي، ويشارك في تقديم باقات الدعم السكني بعض جهات ومؤسسات التمويل والبنوك بالإضافة إلى صندوق التنمية العقارية، و تدخل باقات الدعم المتنوعة في إطار سعي برنامج “سكني” لتوفير الدعم للعائلات السعودية وتسريع عملية استقرارهم في مساكنهم، ويُمكن الاستفادة من العديد من الخدمات السكنية المتنوعة وبطريقة سهلة عبر موقع “سكني” مثل:

إخراج عقود الأراضي بشكل إلكتروني.

والانتفاع من خدمة المقاول المعتمد.

وخدمة المستشار العقاري.

إخراج رخصة بناء بشكل إلكتروني وغيرها من الخدمات.

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ويستطيع المستفيدين الانتفاع من الخدمات ومن المساكن ومن دعم التمويل عبر الولوج إلى الموقع الرسمي من خلال زيارة مركز سكني في جدة والرياض والخبر،كما يمكن التواصل مع المركز الموحد للاستعلام والاستفسار عن طريق الرقم (199090)، ويمكن الولوج إلى موقع سكني بشكل مباشر بواسطة الضغط هنا.