جمعية التنمية الأسرية قدمت خدماتها إلى أكثر من 280.000 مستفيد

قدمت جمعية التنمية الأسرية خلال اثنان وعشرين عاماً خدماتها لنحو مئتين وثمانين ألف شخص مقبل على الزواج من كلا الجنسين حيث قامت بطرح خدماتها وتوفيرها بشكل رقمي على شكل مؤسسة تضم فريق عمل تم تأهيله وتدريبه لمساندة المقبلين على الزواج، كما أنه تم وضع برامج متخصصة مع المحافظة على تميز العمل وتقديمه بشكل سريع، وكان هدف الجمعية الأول كما صرح رئيس مجلس الإدارة فيها الدكتور عبد الباري بن عواض الثبيتي هو صلاح الأسرة باعتبار أن العائلة هي صلاح المجتمع كله بالإضافة إلى محاولة الارتقاء بجودة العائلة وحياتها والنهوض بمستقبل المملكة.

وفي سياق مُتصل، تقوم جمعية التنمية الأسرية بالإعلان عن برامجها وطرق دعمها بواسطة منصات التواصل الاجتماعي حيث يتم تقديم جميع الخدمات بواسطة القنوات الخاصة بها والتي تم طرحها على موقعها الإلكتروني، وتهدف الجمعية أيضاً إلى مساندة الشباب المقبلين على الزواج لتأسيس حياة كريمة لهم حيث أن البرامج المقدمة هي برامج تأهيلية لمساندة المقبلين على الزواج وتوعيتهم لعيش حياة أسرية كريمة تحقق رؤية المملكة السعودية لعام 2030.

وتقديم إعانات على شكل عيني ومادي، حيث تم التعاقد مع عدد من المؤسسات الخيرية بالإضافة إلى منشآت هدفها تقديم العون ومساندة الشباب حيث جاءت هذه المساندة بهدف المحافظة عليهم الفتن والإغراءات الموجودة وإعفافهم عن طلب الحاجة واللجوء إلى طرق غير نظامية، بالإضافة إلى تخصيص رقم هاتف مجاني لتقديم النصائح والمشورة وهو 920000900، بالإضافة إلى التواصل الرقمي ومهمة هذه القنوات تقديم الإرشادات الأسرية على أيدي نخبة من الأفراد عملهم الأساسي في مجال الإرشاد الأسري يملكون خبرة فائقة لحل جميع المشاكل التي قد تواجه الأسرة بشكل يرضي جميع الأطراف.

الجدير بالذكر أنه بلغ عدد المستفيدين من البرامج المقدمة أربعون ألفاً وستمائة وثماني وستون فرداً من كلا الجنسين أما عدد المستفيدين من البرامج الأسرية خاصة بلغ 220986

أما على مستوى الاستشارات الأسرية فتم تقديم أكثر من 24409 استشارة. إضافةً إلى ذلك تم تقديم تبرعات وإعانات مالية وعينية لثلاثون ألف وثمانمائة وثماني وخمسون فرداً.

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