الحصيني: أمطار الخميس تصل اليمن والرياح المغبرة في السعودية وعدد من دول الخليج العربي

كشف الباحث السعودي في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، الدكتور عبدالعزيز الحصيني، عن توقُّعات الطقس غداً الخميس مشيراً إلى أنَّ المراصد ترجِّح تساقط الأمطار متفاوتة الغزارة من خفيفة إلى غزيرة على عددٍ من المناطق بالمملكة.

الحصيني أمطار متفاوتة الغزارة في مكة وعسير واليمن

وأوضح الدكتور “الحصيني” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر أنه “حسب المراصد”، متوقَّع أن يشهد الطقس غداً الخميس 26 ذي القعدة 1444هـ، أمطاراً متفاوتة الغزارة من خفيفة إلى شبه غزيرة ترافقها حبات البَرد على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان كما تمتد إلى اليمن.

مع توقُّعات بنشاط الرياح المغبرة من خفيفة إلى متوسطة السرعة ترافقها هبات شبه قوية على أجزاء من المناطق الغربية والوسطى والشمالية والشرقية بالمملكة، إضافة إلى كلٍّ من البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

الأرصاد انخفاض مستوى الرؤية في 8 مناطق الخميس

من جانبه رجَّح المركز الوطني للأرصاد بالمملكة أن يشهد الطقس غداً الخميس استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية ترافقها رياح نشطة وزخَّات من البرد على أجزاء من جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية والرياض.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس في السعودية

وتوقُّع المركز أن تسجِّل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في المملكة يوم الخميس مع 45 درجة مئوية، بينما تكون 42 في كلٍّ من المدينة المنورة والرياض، وأقل درجة حرارة 16 في السودة و18 بالقريات، وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقَّعة بالسعودية غداً الخميس.