توقُّعات الأحوال الجوية.. أمطار في جازان وعسير ، والأرصاد تحذِّر من شبه انعدام الرؤية في عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الأربعاء مرجحاً استمرار فرصة تساقط الأمطار الرعدية ترافقها رياح نشطة وزخات من البَرد على أجزاء من جازان وعسير. كما توقَّع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً مع سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، إضافة إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والشرقية والرياض.

الأرصاد تصدر تنبيهاً متقدِّماً للحدود الشمالية وتبوك

وأصدر المركز الوطني للأرصاد قبل قليل تنبيهات متقدمة شملت مناطق تبوك والحدود الشمالية حذَّر خلاله من تأثير الأتربة المثارة وشبه انعدام الرؤية الأفقية مع نشاط الرياح السطحية في كلٍّ من تبوك وتيماء إضافة إلى العويقلية ورفحاء حتى ساعات متفرقة من مساء اليوم.

حالة الطقس اليوم بالبحر الأحمر والخليج العربي

كما رجَّح المركز أن يشهد الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي الظاهر الجوية التالية: البحر الأحمر الخليج العربي الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 40كم/ساعة على الجزء الشمالي.

شمالية غربية الى غربية سرعتها من 15 تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي

إمكانية تشكُّل السحب الرعدية الممطرة. شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 25-50 كم/ ساعة على الجزء الشمالي.

شرقية الى شمالية تتحول الى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي.

من متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي. من نصف المتر إلى متر ونصف. حالة البحر متوسط الموج إلى مائج. خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي

متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي. مكة المكرمة تسجِّل أعلى درجة حرارة الأربعاء

هذا وتسجِّل مكة المكرمة اليوم الأربعاء أعلى درجة حرارة بالمملكة مع 46 درجة، بينما تكون 42 في كلٍّ من المدينة المنورة والعاصمة الرياض، وتسجِّل السودة أقل درجة حرارة اليوم بالسعودية مع 15 درجة مئوية، وفيما يلي درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية المتوقَّعة اليوم في جميع مدن ومناطق المملكة.