توقُّعات الأحوال الجوية.. أمطار في جازان وعسير ، والأرصاد تحذِّر من شبه انعدام الرؤية في عدة مناطق

توقُّعات الأحوال الجوية.. أمطار في جازان وعسير ، والأرصاد تحذِّر من شبه انعدام الرؤية في عدة مناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الأربعاء مرجحاً استمرار فرصة تساقط الأمطار الرعدية ترافقها رياح نشطة وزخات من البَرد على أجزاء من جازان وعسير. كما توقَّع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً مع سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، إضافة إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والشرقية والرياض.
الأرصاد تصدر تنبيهاً متقدِّماً للحدود الشمالية وتبوك
وأصدر المركز الوطني للأرصاد قبل قليل تنبيهات متقدمة شملت مناطق تبوك والحدود الشمالية حذَّر خلاله من تأثير الأتربة المثارة وشبه انعدام الرؤية الأفقية مع نشاط الرياح السطحية في كلٍّ من تبوك وتيماء إضافة إلى العويقلية ورفحاء حتى ساعات متفرقة من مساء اليوم.
حالة الطقس اليوم بالبحر الأحمر والخليج العربي
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مكة المكرمة تسجِّل أعلى درجة حرارة الأربعاء
هذا وتسجِّل مكة المكرمة اليوم الأربعاء أعلى درجة حرارة بالمملكة مع 46 درجة، بينما تكون 42 في كلٍّ من المدينة المنورة والعاصمة الرياض، وتسجِّل السودة أقل درجة حرارة اليوم بالسعودية مع 15 درجة مئوية، وفيما يلي درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية المتوقَّعة اليوم في جميع مدن ومناطق المملكة.