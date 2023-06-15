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عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة حفيدة الملك خالد بن عبدالعزيز، وهذا موعد الصلاة على الجنازة

محمد خير الحوراني

أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية عن وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، حفيدة الملك السعودي الراحل خالد بن عبدالعزيز آل سعود، كما حدَّد الديوان الملكي موعد الصلاة على الجنازة،

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موعد الصلاة على الجنازة

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وأصدر الديوان الملكي السعودي اليوم الأربعاء، بياناً قال فيه: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة/ هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود”، وأضاف البيان أنَّه سوف يُصلَّى على الفقيدة ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس، الموافق 26 / 11 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في محافظة جدة”

وختم البيان بالدعاء للأميرة “هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود” أن يتغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.

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من هي الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز

الاسم الكامل هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز أل سعود
مكان الوالدة المملكة العربية السعودية
تاريخ الولادة 1968
العمر 56 عاماً
المهنة أميرة سعودية وربة بيت وناشطة اجتماعية
الديانة مسلمة
المؤهل العلمي جامعي
الحالة الاجتماعية متزوجة
اسم الزوج الأمير فيصل بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود

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يذكر أنَّ الأميرة الراحلة هي شقيقة كلًّ من الأمير محمد بن خالد، والأمير بندر بن خالد ووالدة الأميرة نورة،
ومن المقرر أن يوارى جثمانها الثرى في مقبرة القريقري بجدة، ويتقبل العزاء في منزل والدها الأمير عبدالله بن خالد في حي التحلية بمدينة جدة.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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