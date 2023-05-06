بسبب كثافة الحركة التشغيلية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة يُصدر عدداً من التوصيات لجميع المسافرين

دعا مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بالمملكة العربية السعودية، جميع المسافرين عبر الرحلات الدولية ورحلات العمرة والمجموعات والرحلات العارضة إلى ضرورة التأكُّد من عددٍ من النقاط الهامة قبل التوجُّه إلى المطار، بما يساعد على ضمان إنهاء إجراءات السفر في الوقت المحدد.

إدارة مطار الملك عبد العزيز تصدر عدداً من التوصيات للمسافرين

وطالبت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جميع المسافرين على مختلف أنواع الرحلات بالتأكُّد من:

وجود تذكرة السفر الصالحة للوجهة القادمة. الحضور قبل موعد الرحلة بوقت لا يقل عن 4 ساعات ولا يزيد عن 6 ساعات. التأكُّد من اصطحاب جميع الوثائق النظامية الضرورية واللازمة للسفر.

المسافرين الأعزاء..

عبر حملات العمرة والمجموعات

والرحلات العارضة.

قبل التوجه إلى المطار نأمل التأكد

من التالي:

⬇️ pic.twitter.com/2CDfEQInBe — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) May 6, 2023

وأشارت إدارة المطار إلى أنَّ الالتزام بتلك التعليمات يساهم في سرعة إنهاء إجراءات السفر، خاصَّة مع كثافة الحركة التشغيلية التي يشهدها المطار في هذا الوقت من السنة مع استمرار عودة المعتمرين إلى بلدانهم.

أكثر من 4،4 مليون مسافر في مطار الملك عبد العزيز وحده

وكانت إدارة مطار الملك عبد العزيز قد عبَّرت عن فخرها بإنجاز خدمة أكثر من 4.4 مليون مسافر في #مطار_الملك_عبدالعزيز خلال موسم ذروة العمرة الذي بدأ مع بداية شهر رمضان المبارك واستمر حتى يوم التاسع من شوال 1444هـ.

وأوضحت إدارة المطار عبر إنفوجراف على تويتر أنَّ تلك الفترة قد شهدت أكثر من 28 ألف رحلة، إضافة إلى أكثر من 7،9 مليون حقيبة، وأكثر من 30 ألف طن للشحن.

هذا وتشير الإحصاءات إلى استقبال أكثر من 11.5 مليون مسافر خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر عبر 28 مطاراً في المملكة، مع تشغيل أكثر من 80 ألف رحلة عبر أكثر من 55 ناقل جوي وبزيادة 25% في نسبة المسافرين خلال ذات الفترة من السنة.