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بسبب كثافة الحركة التشغيلية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة يُصدر عدداً من التوصيات لجميع المسافرين

محمد خير الحوراني

دعا مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بالمملكة العربية السعودية، جميع المسافرين عبر الرحلات الدولية ورحلات العمرة والمجموعات والرحلات العارضة إلى ضرورة التأكُّد من عددٍ من النقاط الهامة قبل التوجُّه إلى المطار، بما يساعد على ضمان إنهاء إجراءات السفر في الوقت المحدد.

بسبب كثافة الحركة التشغيلية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة يُصدر عدداً من التوصيات لجميع المسافرين 1 6/5/2023 - 9:32 م

إدارة مطار الملك عبد العزيز تصدر عدداً من التوصيات للمسافرين

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وطالبت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جميع المسافرين على مختلف أنواع الرحلات بالتأكُّد من:

  1. وجود تذكرة السفر الصالحة للوجهة القادمة.
  2. الحضور قبل موعد الرحلة بوقت لا يقل عن 4 ساعات ولا يزيد عن 6 ساعات.
  3. التأكُّد من اصطحاب جميع الوثائق النظامية الضرورية واللازمة للسفر.

وأشارت إدارة المطار إلى أنَّ الالتزام بتلك التعليمات يساهم في سرعة إنهاء إجراءات السفر، خاصَّة مع كثافة الحركة التشغيلية التي يشهدها المطار في هذا الوقت من السنة مع استمرار عودة المعتمرين إلى بلدانهم.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة
مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

أكثر من 4،4 مليون مسافر في مطار الملك عبد العزيز وحده

وكانت إدارة مطار الملك عبد العزيز قد عبَّرت عن فخرها بإنجاز خدمة أكثر من 4.4 مليون مسافر في #مطار_الملك_عبدالعزيز خلال موسم ذروة العمرة الذي بدأ مع بداية شهر رمضان المبارك واستمر حتى يوم التاسع من شوال 1444هـ.

وأوضحت إدارة المطار عبر إنفوجراف على تويتر أنَّ تلك الفترة قد شهدت أكثر من 28 ألف رحلة، إضافة إلى أكثر من 7،9 مليون حقيبة، وأكثر من 30 ألف طن للشحن.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة
مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

هذا وتشير الإحصاءات إلى استقبال أكثر من  11.5 مليون مسافر خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر عبر 28 مطاراً في المملكة، مع تشغيل أكثر من 80 ألف رحلة عبر أكثر من 55 ناقل جوي وبزيادة 25% في نسبة المسافرين خلال ذات الفترة من السنة.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة
مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة
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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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