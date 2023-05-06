بعد سنوات من العطاء..مُقدم برامج “الأدب الشعبي” ناصر السكران في ذمة الله، موعد الصلاة على الجنازة

توفي اليوم السبت بعد معاناة مرضية، الإعلامي السعودي ناصر بن حمد السكران “أبو حمد”، مُقدم برامج “الأدب الشعبي” في إذاعة الرياض والقناة التلفزيونية السعودية.‎

الإعلامي ناصر السكران في ذمة الله

وأسهم الإعلامي ناصر السكران في إبراز مجموعة كبيرة من شعراء الأدب الشعبي في المملكة، عبر البرامج التي كان يُعدِّها ويقدَّمها لسنوات طويلة، واستضاف خلالها أبرز الشعراء من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية عبر إذاعة الرياض، والقناة الأولى السعودية التي أصبحت تعرف باسم “قناة السعودية”.

موعد الصلاة على الجنازة وتقبل العزاء بالفقيد “ناصر السكران”

هذا وتقام الصلاة على الجنازة غداً الأحد بعد صلاة العصر في جامع الراجحي، قبل أن يوارى الإعلامي الراحل في ثرى مقبرة النسيم، بينما يكون العزاء في منزله في حي إشبيليا.

فيديو | بعد مسيرة إعلامية زاخرة.. وفاة مذيع التلفزيون السعودي سابقا "ناصر السكران" بعد معاناة مع المرض#الإخبارية pic.twitter.com/uizAU7aqgq — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 6, 2023

وبهذا تكون الأسرة الإعلامية في الخليج العربي قد فقدت اليوم، إثنين من كبار الإعلاميين بعد أن توفي الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي صباح السبت نتيجة أزمة صحية في القلب والرئتين.

رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينعي الشاعر القدير

من جانبه نعى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون CEO of (SBA) | رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية (اسبو) محمد فهد الحارثي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الشاعر القدير ناصر السكران مشيداً بإسهامات الإعلامي الراحل في إبراز الأدب الشعبي عبر إذاعة الرياض والتلفزيون السعودي. كما سأل “الحارثي” الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب.

باسمي ونيابة عن أسرة هيئة الإذاعة والتلفزيون، أتقدم بخالص التعازي لأسرة الشاعر القدير "ناصر بن حمد السكران" والذي توفاه الله بعد مسيرة حافلة، ساهم خلالها في إبراز الأدب الشعبي عبر إذاعة الرياض والتلفزيون السعودي.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح… — محمد فهد الحارثي (@mfalharthi) May 6, 2023

رحم الله الإعلامي ناصر حمد السكران، والإعلامي عبيد العتيبي وأسكنهم فسيح جناته، والعزاء والمواساة لجميع عائلات السكران والعتيبي والأسرة الإعلامية في دول الخليج والعالم العربي.