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بعد سنوات من العطاء..مُقدم برامج “الأدب الشعبي” ناصر السكران في ذمة الله، موعد الصلاة على الجنازة

محمد خير الحوراني

توفي اليوم السبت بعد معاناة مرضية، الإعلامي السعودي ناصر بن حمد السكران “أبو حمد”، مُقدم برامج “الأدب الشعبي” في إذاعة الرياض والقناة التلفزيونية السعودية.‎

بعد سنوات من العطاء..مُقدم برامج "الأدب الشعبي" ناصر السكران في ذمة الله، موعد الصلاة على الجنازة 1 6/5/2023 - 8:54 م

الإعلامي ناصر السكران في ذمة الله

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وأسهم الإعلامي ناصر السكران في إبراز مجموعة كبيرة من شعراء الأدب الشعبي في المملكة، عبر البرامج التي كان يُعدِّها ويقدَّمها لسنوات طويلة، واستضاف خلالها أبرز الشعراء من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية عبر إذاعة الرياض، والقناة الأولى السعودية التي أصبحت تعرف باسم “قناة السعودية”.

موعد الصلاة على الجنازة وتقبل العزاء بالفقيد “ناصر السكران”

هذا وتقام الصلاة على الجنازة غداً الأحد بعد صلاة العصر في جامع الراجحي، قبل أن يوارى الإعلامي الراحل في ثرى مقبرة النسيم، بينما يكون العزاء في منزله في حي إشبيليا.

وبهذا تكون الأسرة الإعلامية في الخليج العربي قد فقدت اليوم، إثنين من كبار الإعلاميين بعد أن توفي الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي صباح السبت نتيجة أزمة صحية في القلب والرئتين.

رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينعي الشاعر القدير

من جانبه نعى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون CEO of (SBA) | رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية (اسبو) محمد فهد الحارثي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الشاعر القدير ناصر السكران مشيداً بإسهامات الإعلامي الراحل في إبراز الأدب الشعبي عبر إذاعة الرياض والتلفزيون السعودي. كما سأل “الحارثي” الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب.

رحم الله الإعلامي ناصر حمد السكران، والإعلامي عبيد العتيبي وأسكنهم فسيح جناته، والعزاء والمواساة لجميع عائلات السكران والعتيبي والأسرة الإعلامية في دول الخليج والعالم العربي.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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