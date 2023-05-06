وفاة الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي صباح اليوم، سبب الوفاة وموعد الصلاة على الجنازة

توفي الإعلامي الكويتي “عبيد العتيبي”، اليوم السبت، إثر تعرضه لأزمة صحية حادة، تسببت بدخوله إلى المستشفى في غرفة العناية المركزة منذ شهر تقريباً.

سبب وفاة الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي

بدأت الأزمة الصحية إثر أصابة الإعلامي عبيد العتيبي بفيروس “كورونا”، دخل بعدها إلى المستشفى قبل أن يؤكِّد الشاعر الشاعر “خالد الشيباني” تعرُّض الإعلامي عبيد العتيبي لجلطة في القلب أثناء تواجده في المستشفى أدت إلى حصول مضاعفات في حالته الصحية.

دعائكم جزاكم الله خير

للاعلامي الخلوق

الاخ عبيد العتيبي بو محمد

يرقد حاليا في العناية المركزة

وحالته خطره وغير مستقرة

في مستشفى جابر

حيث يعاني من مضاعفات

فايروس كورونا والربو وجلطه

وعلى التنفس الصناعي pic.twitter.com/3lmjJyEs1t — تركي العصيمي (@alaraabi20) April 14, 2023

ورغم إجراء قسطرة ودعامات للقلب، إلا أن صحة الإعلامي الكويتي تدهورت بعد ذلك حتى وافته المنية صباح اليوم السبت.

الصلاة على الراحل عبيد العتيبي عصر اليوم السبت

هذا وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الإعلامي الكويتي تحت وسم #عبيد_العتيبي حيث نعى الشاعر خالد الشيباني “الأخ والجار العزيز المذيع عبيد العتيبي” سائلاً الله سبحانه أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جنانه، مشيراً إلى أنَّه سوف يصلى عليه في مقبرة الصليبخات عصر اليوم السبت.

توفي صباح اليوم الأخ والجار العزيز المذيع#عبيد_العتيبي

غفر الله ورحمه وأسكنه فسيح جنانه وجعل ما أصابه من سقم ومرض رفعة في درجاته وزيادة في حسناته وتكفيراً لسيئاته. سوف يصلى عليه عصر اليوم في مقبرة الصليبخات . عزائي لأهله وذويه . pic.twitter.com/MsYtqbQVHV — الشاعر / خالد الشيباني (@KAlshebani) May 6, 2023

كما تقدَّم الإعلامي أحمد العنزي بخالص العزاء لذوي الراحل عبيد العتيبي وصفاً إياه بـ”الإعلامي المهني والخلوق الصديق الوفي والغالي”.

ولاحول ولاقوة إلا بالله الله يغفرلك ويرحمك بواسع رحمته

ويتقبلك القبول الحسن ويجعل ما أصابك زيادة لك في الأجر إلى جنات الخلد بإذن الله

#عبيد_العتيبي pic.twitter.com/qPbzdbtEff — احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) May 6, 2023

أسرة نجوم مصرية تعزي ذوي الفقيد العتيبي

يذكر أن الإعلامي الكويتي “عبيد العتيبي” كان قد عمل مقدماً لبرنامج “سوالف ليل”، إضافة إلى برامج صباح الخير يا كويت، كما شارك كضيف شرف في “قرقيعان”.

أسرة نجوم مصرية تتقدَّم من ذوي الراحل العتيبي بأحر التعازي وخالص الأمنيات بأن يرحم الله الفقيد ويغفر له ويربط على قلوب أهله وذويه.