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وفاة الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي صباح اليوم، سبب الوفاة وموعد الصلاة على الجنازة

محمد خير الحوراني

توفي الإعلامي الكويتي “عبيد العتيبي”، اليوم السبت، إثر تعرضه لأزمة صحية حادة، تسببت بدخوله إلى المستشفى في غرفة العناية المركزة منذ شهر تقريباً.

وفاة الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي صباح اليوم، سبب الوفاة وموعد الصلاة على الجنازة 1 6/5/2023 - 1:36 م

سبب وفاة الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي

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بدأت الأزمة الصحية إثر أصابة الإعلامي عبيد العتيبي بفيروس “كورونا”، دخل بعدها إلى المستشفى قبل أن يؤكِّد الشاعر الشاعر “خالد الشيباني” تعرُّض الإعلامي عبيد العتيبي لجلطة في القلب أثناء تواجده في المستشفى أدت إلى حصول مضاعفات في حالته الصحية.

ورغم إجراء قسطرة ودعامات للقلب، إلا أن صحة الإعلامي الكويتي تدهورت بعد ذلك حتى وافته المنية صباح اليوم السبت.

الصلاة على الراحل عبيد العتيبي عصر اليوم السبت

هذا وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الإعلامي الكويتي تحت وسم #عبيد_العتيبي حيث نعى الشاعر خالد الشيباني “الأخ والجار العزيز المذيع عبيد العتيبي” سائلاً الله سبحانه أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جنانه، مشيراً إلى أنَّه سوف يصلى عليه في مقبرة الصليبخات عصر اليوم السبت.

كما تقدَّم الإعلامي أحمد العنزي بخالص العزاء لذوي الراحل عبيد العتيبي وصفاً إياه بـ”الإعلامي المهني والخلوق الصديق الوفي والغالي”.

أسرة نجوم مصرية تعزي ذوي الفقيد العتيبي

يذكر أن الإعلامي الكويتي “عبيد العتيبي” كان قد عمل مقدماً لبرنامج “سوالف ليل”، إضافة إلى برامج صباح الخير يا كويت، كما شارك كضيف شرف في “قرقيعان”.

أسرة نجوم مصرية تتقدَّم من ذوي الراحل العتيبي بأحر التعازي وخالص الأمنيات بأن يرحم الله الفقيد ويغفر له ويربط على قلوب أهله وذويه.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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