حلواني إخوان تعلن انخفاض صافي الربح بنسبة 96.5٪ بسبب انخفاض المبيعات وزيادة التكاليف

سجلت شركة “حلواني إخوان” الشركة الرائدة في تصنيع المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية، انخفاضًا بنسبة 96.5 ٪ في صافي الربح في نهاية عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وعزت الشركة هذا الانخفاض إلى عدة عوامل من بينها انخفاض مبيعات شركتها التابعة في مصر بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن تغير أسعار صرف الجنيه المصري.

بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الشركة بارتفاع تكاليف المواد الخام نتيجة تصاعد معدلات التضخم العالمية.

كان التراجع في مبيعات حلواني إخوان في عام 2022 كبيرا، حيث انخفض إلى 1.02 مليار ريال مقارنة بـ 1.09 مليار ريال في العام السابق.

يرجع هذا الانخفاض في المبيعات بشكل أساسي إلى التحديات التي تواجهها الشركة الفرعية في مصر، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات الشركة.

كان للظروف الاقتصادية في مصر، بما في ذلك التغير في أسعار الصرف، تأثير كبير على أداء الشركة التابعة، مما أدى إلى انخفاض مبيعات الشركة بشكل عام.

من العوامل المهمة الأخرى التي ساهمت في انخفاض صافي ربح حلواني إخوان الزيادة في تكاليف المواد الخام.

أدى تصاعد معدلات التضخم العالمية إلى زيادة تكلفة المواد الخام مما أثر على هوامش ربح الشركة.

شكلت الزيادة في تكاليف المواد الخام تحديًا كبيرًا لمصنعي الأغذية، حيث يمكن أن يكون لتكلفة المكونات تأثير كبير على سعر المنتج النهائي.

كما شهدت ربحية السهم لشركة حلواني إخوان انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفضت إلى 0.08 ريال مقارنة بـ 2.38 ريال في عام 2021.

هذا الانخفاض في ربحية السهم انعكاس للانخفاض العام للشركة في الأداء المالي وهو سبب للقلق للمساهمين الذين لديهم استثمر في الشركة.

حلواني إخوان هي شركة تصنيع أغذية راسخة ومحترمة في المملكة العربية السعودية، ويعد تراجع صافي أرباحها مؤشرًا واضحًا على التحديات التي تواجهها الشركات في المناخ الاقتصادي اليوم.

ستحتاج الشركة إلى اتخاذ تدابير مهمة لمعالجة الانخفاض في المبيعات والتخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف المواد الخام إذا كانت تأمل في استعادة أدائها المالي واستعادة ثقة مساهميها.

في الختام، يعتبر انخفاض صافي ربح حلواني إخوان في عام 2022 مصدر قلق كبير للشركة ومساهميها.

ستحتاج الشركة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة التحديات التي تواجهها، بما في ذلك انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف المواد الخام، إذا كانت تأمل في استعادة أدائها المالي في السنوات المقبلة.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك