محمد بن سلمان يستقبل “رواد الفضاء” السعوديين قبل انطلاق رحلتهم

في لقاء مميز، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم، رواد الفضاء السعوديين الذين سيشاركون في مهمة علمية “مهمة إلى محطة الفضاء الدولية” في شهر مايو المقبل.

وقد أشاد ولي العهد بإنجازات رواد الفضاء السعوديين ونجاحهم في برنامج التأهيل، مؤكداً دور القطاع الفضائي في تعزيز تنافسية المملكة دولياً ودعم الإنسانية.

وأضاف أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالتطور العلمي في قطاع الفضاء، وتسعى جاهدة لتعزيز دورها الرائد في هذا المجال، وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع الفضائي وتحقيق الاستدامة فيه على المدى البعيد.

وأشار ولي العهد إلى أن رواد الفضاء السعوديين يمثلون قدرات الشعب السعودي وطموحاته في الإسهام بالابتكارات والأبحاث الفضائية، وتوفير حلول مستدامة لخدمة البشرية، مضيفاً أن مشاركة الرواد في هذه المهمة التاريخية تعكس الرؤية الطموحة للمملكة وتمثل فخراً للوطن.

وفي سياق متصل، أعرب رواد الفضاء السعوديين عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في هذه المهمة التاريخية التي تحمل أهدافاً ساميةً لخدمة الإنسانية، وأكدوا جاهزيتهما الكاملة لتحقيق أهداف المهمة العلمية والبشرية.

وأعربوا عن شكرهم وامتنانهم لولي العهد على دعمه المتواصل واهتمامه بالقطاع الفضائي في المملكة.

ومن المتوقع أن تشهد المهمة العلمية التي سيشارك فيها الرواد السعوديون إلى محطة الفضاء الدولية في شهر مايو المقبل، إجراء مجموعة من الأبحاث العلمية المتنوعة في مجالات الصحة والاستدامة البيئية وغيرها من المجالات العلمية المتعلقة بالفضاء.

وستكون هذه المهمة فرصة مميزة للرواد السعوديين للمساهمة في تطوير القطاع الفضائي وتحقيق الاستدامة فيه، وذلك ضمن إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة ورؤيتها الطموحة في قطاع الفضاء.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك