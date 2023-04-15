حساب المواطن يدعو المستفيدين للإفصاح عن عوائد الأسهم

دعا برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، المستفيدين الذين لديهم عوائد مالية من الأسهم، إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن قيمة هذا الدخل.

وأشار برنامج حساب المواطن، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنه يجب الإفصاح عن عوائد الأسهم، واختيار نوع ومصدر الدخل غير الذي قد تم الإفصاح عنه سابقاً، في حال وجود عوائد مالية من الأسهم.

ورداً على سؤال لأحد المستفيدين حول كيفية الإفصاح عن عوائد الأسهم، قال برنامج حساب المواطن: “في حال وجود عوائد مالية من الأسهم، يجب الإفصاح عنها في تحديث البيانات، ويُرجى اختيار نوع ومصدر الدخل غير الذي قد تم الإفصاح عنه سابقاً”.

وشجع برنامج حساب المواطن المستفيدين المشاركين في البرنامج على تحديث بياناتهم بشكل مستمر، وتفصيل جميع مصادر دخلهم، بما في ذلك بيانات الأسهم التي قد تضيف قيمة إلى دخلهم.

يُذكر أن برنامج حساب المواطن هو برنامج حكومي يهدف إلى توفير الدعم المالي للأسر المستحقة وفقاً للشروط والمعايير المحددة، وتحديث البيانات بشكل دوري يساعد على توفير معلومات دقيقة لتحديد مستحقي الدعم.