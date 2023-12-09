نتائج منافسات اليوم التاسع لفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أنتهت اليوم منافسات اليوم التاسع من فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة تحت شعار “عز لأهلها”، وذلك عبر أشواط دق القعدان لألوان الحمر والشقح والمجاهيم، الذي تقام منافساته على أرض الصياهد الجنوبية.

45 قعودًا في ميدان العرض

وجاء في ميدان العرض، استعراض 45 قعودًا في ثلاثة أشواط أمام لجنة التحكيم النهائي، حيث جاءت نتائج المسابقات على النحو التالي: حصل على المركز الأول فئة دق قعدان الشقح المشارك مرزوق الحربي، وبالمركز الثاني المشارك مشعل الزيادي، وحصد المركز الثالث المشارك سعود الدوسري، فيما جاء بالمركز الرابع بدر الجمعة، وخامسا فالح الدوسري.

وفي مسابقات الفردي دق قعدان الحمر فاز بالمركز الأول المشارك مقعد فهد الدوسري، وثانيا المشارك دبوس الدبوس، وفي المركز الثالث المشارك نادر فارس الحافي، وحصد الرابع المشارك فهد الدوسري، وحل خامسًا محمد سالم البقمي.

ماذا حدث في مسابقات فئة المجاهيم؟

وفي فئة المجاهيم حصد المركز الأول المشارك سيف الرسام، وبالمركز الثاني محمد المري، وثالثا المشارك عبدالعزيز بن ناصر السحيباني، ورابعا صالح المنهالي، وخامسا محمد هادي المري.

وشهدت بوابة ريمات اليوم دخول المنقيات المشاركة في شوط سيف الملك لفئة المجاهيم، بالإضافة لدخول دق الشقح، وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد جدولت مسابقات المهرجان في أكثر من 320 شوطًا تنافسيًّا (مزاين وهجن وهجيج وطبع) بجميع الألوان في أشواط “المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات”، فردي وجمل.

وتتضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التي تمتد على مدار نحو 30 يومًا متواصلة، أشواط سباق الهجن، وكذلك منافسات “الهجيج وأشواط الطبع”.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يسعى من خلال برنامجه المتنوع إلى تعزيز مكانة الإبل وثقافتها لدى أفراد المجتمع، ونشر المعرفة والعلوم المتعلقة بها.

مهرجان الملك عبد العزيز للإبل هو مهرجان سنوي ثقافي واقتصادي ورياضي وترفيهي يقام في المملكة العربية السعودية برعايةٍ ملكية، ويستهدف تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل _ مصدر الصورة: العربية