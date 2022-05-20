مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مساعدات بقيمة 3.2 مليون دولار للفلبين

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 3.2 مليون دولار كمساعدات إنسانية للفلبين يوم الخميس. تشمل المساعدات معدات وأجهزة طبية ووقائية بقيمة 1.7 مليون دولار لمكافحة كوفيد-19.

تم تخصيص 1.5 مليون دولار أخرى لدعم وزارة الصحة الفلبينية في التخفيف من آثار رعد الإعصار الذي ضرب البلاد مؤخرًا، وللمساعدة في جهود الإغاثة الصحية والطوارئ في مدينة ماراوي.

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قدم الدكتور عبد الله المعلم، مدير قسم الصحة والمساعدة البيئية في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدعم المادي والعيني للفلبين بحضور سفير المملكة لدى الدولة هشام القحطاني.

وأشاد المسؤولون الفلبينيون بدعم المملكة العربية السعودية، وأعربوا عن خالص امتنانهم لدعم المملكة السخي وتضامنها في معالجة الأزمات الصحية والطبيعية في البلاد.