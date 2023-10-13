ولي العهد السعودي يشدد على ضرورة رفع الحصار عن غزة

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، ضرورة رفع الحصار على قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

جرى خلال الاتصال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وشدد ولي العهد على ضرورة التحرك السريع لوقف العمليات العسكرية.

وجدد الأمير محمد بن سلمان، التزام المملكة بتكثيف جهود التواصل لمنع التصعيد بين الطرفين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك رفع الحصار غير القانوني عن غزة.

وأوضح ولي العهد أن السعودية حريصة على تهيئة الظروف المناسبة للاستقرار واستعادة السلام في المنطقة، وإعطاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.