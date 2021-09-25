ماغي بو غصن وخالد القيش ضيفا برنامج “بصراحة مع” الاثنين المقبل

يستضيف برنامج “بصراحة مع” كلًا من النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، والفنان السوري خالد القيش.

https://twitter.com/MaguyBouGhosn/status/1441820976988229632?s=19

يُعرض البرنامج على فضائية mbc، يوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت لبنان والسعودية.

وتختلف فكرة هذا البرنامج عن غيره، إذ تقوم فكرته على استضافة نجمين يقومان بتجسيد دور مقدم البرامج، وفي نفس الوقت تصدر منهما اعترافات، متبادلين الحديث عن حياتهما الشخصية والخبرات الحياتية.

وتم عرض موسم من البرنامج، وحاليا يُعرض الموسم الثاني منه.

وشارك في البرنامج عدد كبير من المشاهير منهم يسرا وشيرين رضا، أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري، كندة علوش وصبا مبارك، أحمد زاهر ومي عمر، نوال الزغبي ونيشان، عمرو يوسف ودينا الشربيني.