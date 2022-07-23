كم الحد المانع في حساب المواطن السعودية 1444؟ الموارد البشرية تجيب

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن الحد المانع ف حساب المواطن وجاء هذا بالتزامن مع إعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن بعد أن أصدر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين مرسوم ملكي قبل عيد الأضحى مفاده إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن، فيما يلي نوضح تفاصيل الحد المانع في حساب المواطن 1444 بالمملكة العربية السعودية وفق ما أوضحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

الحد المانع في حساب المواطن 1444

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتحديد الحد المانع في حساب المواطن، وأوضحت الآلية التي يتم بها احتساب قيمة دعم المستفيدين من الدعم الشهري لحساب المواطن.

وجاء هذا وفق ما يلي:

إجمالي الدخل للمستفيد.

عدد التابعين ممن أعمارهم أقل من 18 سنة.

عدد التابعين ممن أعمارهم أكثر من 18 سنة.

حيث يتم عبر حاسبة حساب المواطن التقديرية إدخال جميع البيانات الخاصة بالمواطن من المستفيدين لحساب قيمة الدعم الشهري وكذلك الحد المانع لحساب المواطن.

إذا كانت الدفعة ناقصة أو صفر، فهذا يعني تجاوز الدخل الشهري للمستفيد للحد المانع للدعم، أو عدم إفصاحه عن الدخل أو المصدر الصحيح للدخل، أو عدم أهلية أحد التابعين.#حساب_المواطن — حساب المواطن (@citizenaccount) February 20, 2018

شروط الالتحاق في برنامج حساب المواطن

هذا وقد حدد برنامج حساب المواطن الشروط اللازمة للتسجيل في برنامج حساب المواطن، وجاءت على النحو التالي: