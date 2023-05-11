فيديو رهف القحطاني عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يثير غضب السعوديين.. مستشار: “ما يكتبه مسطول”

أثارت البلوغر السعودية رهف القحطاني حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية، وتصدر اسمها قائمة تريند تويتر في المملكة بعدما نشرت مقطع فيديو تتحدث فيه عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنهم يزوجون الشباب والفتيات لبعضهما عنوة وظون رغبة منهما بما يسلب حقوق الزوجات.

فيديو رهف القحطاني

وتدول عدد من نشطاء موقع توتير مقطع فيديو رهف القحطاني التؤ تتحدف فيه عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية وعودتها من جديد.

وقالت رهف القحطاني إن الهيئة تُجبر الشباب والرجال الذين يتم ضبطهم مع فتيات خلال السهرات إذا كن غير متزوجات، وإذا طلقها قبل مضي فترة زمنية محددة يتم إدانتهم بالسجن والغرامة.

🛑#رهف_القحطاني تعلن وتصرح انها رجعت الهيئة وتتحدث عن انظمة جديده pic.twitter.com/pUJOkPMMHP — مبارك ال مبارك🇸🇦 (@MBk6g) May 10, 2023

وأضاف البلوغر السعودية أن الهيئة لا تتستر على المتزوجين، وإذا تطلقت المرأة التي كانت في السهرات، فإنه يتم تزويجها من الشخص الذي كانت معه، ولا تحصل على أي حقوق.

حقيقة تصريحات رهف القحطاني

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل والغضب في الأوساط السعودية، لما اعتبروه إهانة للشعب السعودية وافتراءات ليست صحيحة أو واقعية.

هل انتي يا #رهف_القحطاني المتحدثه الرسميه عن الدوله ماتدرين ان عقوبة نشر الإشاعات خمس سنوات سجن وغرامه ثلاث ملايين ريال وانه سيتم منعك من الظهور نهائيا ننتظر ونشوف الجهات المختصه وش بتسوي معك حسب القانون حتى لو اعتذرتي المقطع انتشر pic.twitter.com/benKtIOd7z — سعود (@0saod4) May 10, 2023

وأكد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما تحدثت عنه رهف القحطاني غير صحيح ولا أساس له من الصحة، ويجب محاسبتها على نشر تلك الشائعات.

في السياق ذاته، عادت القحطاني لتنفي صحة ما قالته من قبل وتتبرأ منه، قائلة: “أنا والله مالي شغل جاني الخبر قلت افزع”.

لا يوجد قرارات جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ما ذكرته إحدى مشاهير السناب، الإشاعة تم تداولها منذ أكثر من 10 سنوات (2012) وكان مصدرها أحد المنتديات آنذاك وتم نفيها من وقتها. pic.twitter.com/Oj3BGy3qcG — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 10, 2023

وقال أحد السعوديين في تغريدة له على موقع تويتر، إنه لا يوجد قرارات جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ما ذكرته إحدى مشاهير السناب، الإشاعة تم تداولها منذ أكثر من 10 سنوات (2012) وكان مصدرها أحد المنتديات آنذاك وتم نفيها من وقتها.