أخبار السعودية

فيديو رهف القحطاني عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يثير غضب السعوديين.. مستشار: “ما يكتبه مسطول”

عمر عبد الله

أثارت البلوغر السعودية رهف القحطاني حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية، وتصدر اسمها قائمة تريند تويتر في المملكة بعدما نشرت مقطع فيديو تتحدث فيه عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنهم يزوجون الشباب والفتيات لبعضهما عنوة وظون رغبة منهما بما يسلب حقوق الزوجات.

فيديو رهف القحطاني عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يثير غضب السعوديين.. مستشار: "ما يكتبه مسطول"

فيديو رهف القحطاني

قد يهمك:

حالة من الجدل في الشارع السعودي بعد تصريحات بلوجر سعودية عن عودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

رهف القحطاني تكشف عن تجربتها الأولى في التمثيل من خلال “طاش العودة”

وتدول عدد من نشطاء موقع توتير مقطع فيديو رهف القحطاني التؤ تتحدف فيه عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية وعودتها من جديد.

وقالت رهف القحطاني إن الهيئة تُجبر الشباب والرجال الذين يتم ضبطهم مع فتيات خلال السهرات إذا كن غير متزوجات، وإذا طلقها قبل مضي فترة زمنية محددة يتم إدانتهم بالسجن والغرامة.

حقيقة تصريحات رهف القحطاني حول عودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
حقيقة تصريحات رهف القحطاني حول عودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وأضاف البلوغر السعودية أن الهيئة لا تتستر على المتزوجين، وإذا تطلقت المرأة التي كانت في السهرات، فإنه يتم تزويجها  من الشخص الذي كانت معه، ولا تحصل على أي حقوق.

حقيقة تصريحات رهف القحطاني

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل والغضب في الأوساط السعودية، لما اعتبروه إهانة للشعب السعودية وافتراءات ليست صحيحة أو واقعية.

وأكد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما تحدثت عنه رهف القحطاني غير صحيح ولا أساس له من الصحة، ويجب محاسبتها على نشر تلك الشائعات.

في السياق ذاته، عادت القحطاني لتنفي صحة ما قالته من قبل وتتبرأ منه، قائلة: “أنا والله مالي شغل جاني الخبر قلت افزع”.

وقال أحد السعوديين في تغريدة له على موقع تويتر، إنه لا يوجد قرارات جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ما ذكرته إحدى مشاهير السناب، الإشاعة تم تداولها منذ أكثر من 10 سنوات (2012) وكان مصدرها أحد المنتديات آنذاك وتم نفيها من وقتها.

Avatar of عمر عبد الله
عمر عبد الله

محرر صحفي، حاصل على بكالوريوس الإعلام بجامعة الأزهر الشريف.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    أصحح لك بس إن إسمها هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف حسب ما رأيت منهم بعد عملي معهم

    الرد
أحدث المقالات