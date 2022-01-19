عاجل| لامسنا الـ6000 حالة.. السعودية تعلن رقماً صادماً جديداً بإصابات كورونا اليوم الأربعاء

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية عن عدد إصابات فيروس كورونا اليوم الأربعاء، ووفق التقارير الرسمية فإن الأعداد تشهد ارتفاعاً بشكل يومي، حتى أن أعداد المصابين خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة اقتربتع الآن من الـ6000 حالة، الأمر الذي يحتم على المواطنين والمقيمين الإلتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية حفاظاً على أنفسهم وعلى أطفاله.

إصابات كورونا اليوم الأربعاء بالسعودية

وإذا ما قمنا بمقارنة إصابات الأمس وإصابات اليوم، لوجدنا أنا هناك زيادة تقترب من الـ100 حالة عن أمس الثلاثاء، وفيما يلي تفاصيل تقرير وزارة الصحة السعودية اليوم.

أعداد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 19 يناير 5928 حالة إجمالي أعداد الإصابات منذ بداية الجائحة وحتى اليوم 632736 أعداد المتعافين اليوم 4981 حالة إجمالي أعداد المتعافين حتى الآن 578812 حالة أعداد الوفيات الأربعاء حالتين إجمالي أعداد الوفيات 8912 حالة أعداد الحالات الحرجة 492 حالة إجمالي جرعات اللقاح المعطاه 54364534 جرعة لقاح

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