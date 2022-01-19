عاجل| لامسنا الـ6000 حالة.. السعودية تعلن رقماً صادماً جديداً بإصابات كورونا اليوم الأربعاء

إسلام عوض

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية عن عدد إصابات فيروس كورونا اليوم الأربعاء، ووفق التقارير الرسمية فإن الأعداد تشهد ارتفاعاً بشكل يومي، حتى أن أعداد المصابين خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة اقتربتع الآن من الـ6000 حالة، الأمر الذي يحتم على المواطنين والمقيمين الإلتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية حفاظاً على أنفسهم وعلى أطفاله.

عاجل| لامسنا الـ6000 حالة.. السعودية تعلن رقماً صادماً جديداً بإصابات كورونا اليوم الأربعاء

إصابات كورونا اليوم الأربعاء بالسعودية

وإذا ما قمنا بمقارنة إصابات الأمس وإصابات اليوم، لوجدنا أنا هناك زيادة تقترب من الـ100 حالة عن أمس الثلاثاء، وفيما يلي تفاصيل تقرير وزارة الصحة السعودية اليوم.

أعداد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 19 يناير 5928 حالة
إجمالي أعداد الإصابات منذ بداية الجائحة وحتى اليوم 632736
أعداد المتعافين اليوم 4981 حالة
إجمالي أعداد المتعافين حتى الآن 578812 حالة
أعداد الوفيات الأربعاء حالتين
إجمالي أعداد الوفيات 8912 حالة
أعداد الحالات الحرجة 492 حالة
إجمالي جرعات اللقاح المعطاه 54364534 جرعة لقاح
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عاجل| لامسنا الـ6000 حالة.. السعودية تعلن رقماً صادماً جديداً بإصابات كورونا اليوم الأربعاء 1 19/1/2022 - 11:42 ص

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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