“ضرب بالأيدي” شاهد بالفيديو شجار في بيت الله الحرام بين معتمرين وأمن الحج والعمرة يتدخل

إسلام عوض

وقعت بالأمس حادثة مؤسفة في المسجد الحرام بين المعتمرين، حيث وقع شجار وضرب بالأيدي بين اثنين من المعتمرين وتدخل العديد من زوار بيت الله الحرام لفض هذا الشجار، ووفق بيان الأمن العام السعودي فإن الواقعة لم ينجم عنها أي إصابات.

"ضرب بالأيدي" شاهد بالفيديو لحظة نشوب شجار بالمسجد الحرام بين معتمرين وبيان من الأمن العام

لحظة نشوب شجار بالمسجد الحرام بين المعتمرين

كما تداول النشطاء فيديوهات لواقعة الشجار الذي وقع بين المعتمرين، وقبل التشابك بالأيدي وقع تلاسن بين المتشجارين، وذلك في المسعى بين الصفا والمروة، كما تدخلت القوات الخاصة لفض الشجار.

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كما نشر الحساب الرسمي للأمن العام بياناً ذكر فيه أن القوات الأمنية للحج والعمرة، باشرت هذه الواقعة، مؤكدةً أن الشجار وقع في المسعى، وتدخلت القوات على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد طرفي المشاجرة.

الأمن العام يطالب بالتزام السكينة

كما طالبت قوات الأمن العام جميع المعتمرين بالإلتزام بالسكينة والهدوء أثناء الصلاة في المسجد الحرام وأثناء تأدية العمرة، خاصة وأنهم في أحب بلاد الله إلى الله، وفي أطهر بقعة في الأرض، وهذه الأفعال لا تليق بزوار بيت الله الحرام.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.



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