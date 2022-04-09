“ضرب بالأيدي” شاهد بالفيديو شجار في بيت الله الحرام بين معتمرين وأمن الحج والعمرة يتدخل

وقعت بالأمس حادثة مؤسفة في المسجد الحرام بين المعتمرين، حيث وقع شجار وضرب بالأيدي بين اثنين من المعتمرين وتدخل العديد من زوار بيت الله الحرام لفض هذا الشجار، ووفق بيان الأمن العام السعودي فإن الواقعة لم ينجم عنها أي إصابات.

لحظة نشوب شجار بالمسجد الحرام بين المعتمرين

كما تداول النشطاء فيديوهات لواقعة الشجار الذي وقع بين المعتمرين، وقبل التشابك بالأيدي وقع تلاسن بين المتشجارين، وذلك في المسعى بين الصفا والمروة، كما تدخلت القوات الخاصة لفض الشجار.

شهد المسجد الحرام في #مكة_المكرمة، أمس الخميس، حادثة شجار نتيجة تلاسن بين شخصين في المسعى، لم ينتج عنها إصابات، وفق ما أفاد الأمن العام السعودي عبر حسابه في "تويتر".#السعوديةpic.twitter.com/lUe9EZahu7 — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) April 8, 2022

كما نشر الحساب الرسمي للأمن العام بياناً ذكر فيه أن القوات الأمنية للحج والعمرة، باشرت هذه الواقعة، مؤكدةً أن الشجار وقع في المسعى، وتدخلت القوات على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد طرفي المشاجرة.

الأمن العام يطالب بالتزام السكينة

كما طالبت قوات الأمن العام جميع المعتمرين بالإلتزام بالسكينة والهدوء أثناء الصلاة في المسجد الحرام وأثناء تأدية العمرة، خاصة وأنهم في أحب بلاد الله إلى الله، وفي أطهر بقعة في الأرض، وهذه الأفعال لا تليق بزوار بيت الله الحرام.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تباشر حادث مشاجرة نتيجة تلاسن بين شخصين داخل المسجد الحرام. pic.twitter.com/WSBba1N7Bn — الأمن العام (@security_gov) April 7, 2022

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