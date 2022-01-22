عاجل| الصحة تعلن انخفاض كبير بإصابات كورونا لليوم الثاني على التوالي

إسلام عوض

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن تقرير إصابات كورونا اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من يناير الجاري، ولوحظ في التقرير وجود انخفاض كبير بالإصابات لليوم الثاني على التوالي، ففي يوم الخميس الماضي كانت الإصابات تقترب من الـ6000 إصابة، وبالأمس انخفض منحنى الإصابات بشكل كبير، حيث تم تسجيل 4884 حالة أمس الجمعة، واستمرت حالات الإصابة في الإنخفاض اليوم السبت.

عاجل| الصحة تعلن انخفاض كبير بإصابات كورونا لليوم الثاني على التوالي

تقرير وزارة الصحة السعودية اليوم

وجاء تقرير الصحة السعودية اليوم حول الإصابات وحالات التعافي والحالات الحرجة والوفيات وفق ما يلي.

حالات الإصابة التي تم تسجيلها اليوم السبت بلغت 4608 حالة
إجمالي الحالات المصابة منذ بداية كورونا وحتى اليوم بلغت  647819
حالات التعافي التي تم تسجيلها اليوم 4622 حالة تعافي
إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس حتى الآن 594762 حالة
حالات الوفاه اليوم حالتين
إجمالي حالات الوفاة حتى الآن ومنذ بداية أزمة كورونا 8918 حالة
الحالات الحرجة اليوم 637 حالة
إجمالي جرعات اللقاح التي تلقاها المواطنون 55042256 حالة
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وفي سياق متصل نصحت وزارة الصحة السعودية عدداً من الفئات بضرورة تلقي تطعيم الإنفلونزا، وهذه الفئات هي الأطفال وكبار السن والعاملين بالقطاعات الصحية والمصابون بأمراض مزمنة وأمراض نقص المناعة والحوامل.

عاجل| الصحة تعلن انخفاض كبير بإصابات كورونا لليوم الثاني على التوالي 2 22/1/2022 - 11:43 ص

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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