عاجل| الصحة تعلن انخفاض كبير بإصابات كورونا لليوم الثاني على التوالي

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن تقرير إصابات كورونا اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من يناير الجاري، ولوحظ في التقرير وجود انخفاض كبير بالإصابات لليوم الثاني على التوالي، ففي يوم الخميس الماضي كانت الإصابات تقترب من الـ6000 إصابة، وبالأمس انخفض منحنى الإصابات بشكل كبير، حيث تم تسجيل 4884 حالة أمس الجمعة، واستمرت حالات الإصابة في الإنخفاض اليوم السبت.

تقرير وزارة الصحة السعودية اليوم

وجاء تقرير الصحة السعودية اليوم حول الإصابات وحالات التعافي والحالات الحرجة والوفيات وفق ما يلي.

حالات الإصابة التي تم تسجيلها اليوم السبت بلغت 4608 حالة إجمالي الحالات المصابة منذ بداية كورونا وحتى اليوم بلغت 647819 حالات التعافي التي تم تسجيلها اليوم 4622 حالة تعافي إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس حتى الآن 594762 حالة حالات الوفاه اليوم حالتين إجمالي حالات الوفاة حتى الآن ومنذ بداية أزمة كورونا 8918 حالة الحالات الحرجة اليوم 637 حالة إجمالي جرعات اللقاح التي تلقاها المواطنون 55042256 حالة

وفي سياق متصل نصحت وزارة الصحة السعودية عدداً من الفئات بضرورة تلقي تطعيم الإنفلونزا، وهذه الفئات هي الأطفال وكبار السن والعاملين بالقطاعات الصحية والمصابون بأمراض مزمنة وأمراض نقص المناعة والحوامل.

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