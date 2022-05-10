عاجل| أرامكو تعلن رسمياً أسعار البنزين عن شهر مايو 2022 والعمل بها بداية من اليوم 11- 5- 2022

سعيد شعبان

على مدار الشهور الماضية لم تقم شركة أرامكو السعودية بإجراء أي زيادات على أسعار البنزين، وذلك بالرغم من حالة عدم الإستقرار الإقتصادي العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، كما لم تجري أرامكو أي تغيرات في أسعار الوقود بالرغم من ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً ووصوله إلى أرقام قياسية لم يصل إليها منذ سنوات.

عاجل| أرامكو تعلن رسمياً أسعار البنزين عن شهر مايو 2022 والعمل بها بداية من اليوم 11- 5- 2022

أرامكو تعلن أشعار البنزين لشهر مايو

وتقوم الشركة السعودية أرامكو بمراجعة سعر البنزين كل شهر، لكي يتماشى مع الأسعار العالمية، وفي اليوم العاشر من كل شهر عربي، تقوم الشركة بمراجعة الأسعار، والإعلان عن الأسعار التي سيتم العمل بها على مدار ثلاثين يوماً.

عاجل| أرامكو تعلن رسمياً أسعار البنزين عن شهر مايو 2022 والعمل بها بداية من اليوم 11- 5- 2022 1 10/5/2022 - 10:03 م

الآن عاجل.. ارامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022.. اعلان سعر البنزين الجديد غداً الثلاثاء 10 مايو 2022

“التحديث الجديد” أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022.. موعد اعلان تسعيرة البنزين الجديدة لشهر مايو من…

وحول أسعار الوقود لشهر مايو 2022 فقد أعلنت شركة أرامكو عن تثبيتها للأسعار، وجاءت أسعار البنزين الآن وفق ما يلي.

  • سعر بنزين 91 اليوم في السعودية 2.18
  • سعر بنزين 91 اليوم في السعودية 2.33
  • أسعار الكيروسين اليوم 0.70
  • أسعار غاز البترول المسال 0.75
  • أسعار الديزل اليوم 0.63

عاجل| أرامكو تعلن رسمياً أسعار البنزين عن شهر مايو 2022 والعمل بها بداية من اليوم 11- 5- 2022 2 10/5/2022 - 10:03 م

وتنصح أرامكو مالكي وقائدي السيارات باستخدام البنزين المناسب لسياراتهم، تفادياً لوقوع أي إشكالات في السيارة، وأكدت أن بنزين 91 يناسب معظم السيارات الحديثة، أما بنزين 95 فلا يناسب إلا السيارات ذات الأداء العالي.

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سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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