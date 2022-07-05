بدء إيداع الراتب الإضافي للضمان الاجتماعي في حسابات المُستفيدين

جاء اليوم الاثنين أمر ملكي عاجل بصرف راتبين لمُستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور، ولذلك تساءل العديد من المُستفيدين عن موعد صرف الراتب الإضافي للضمان الاجتماعي المطور، وذلك حيث قامت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية ببدء إيداع الراتب الإضافي للضمان الاجتماعي في حسابات المُستفيدين، وسوف نُتابع تفاصيل الخبر عبر تقريرنا التالي.

إيداع الدعم المالي الإضافي في حسابات مُستفيدي الضمان الاجتماعي

“مُنذ قليل تم الإعلان من قِبل “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” أنه قد تم البدء في إيداع الدعم المالي الإضافي المُخصص لمُستفيدي الضمان الاجتماعي، وتم التوضيح أن مقدار الدعم الإضافي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ”عدد الأسرة”

إيداع مبالغ الضمان الاجتماعي “الراتب الإضافي”

وخلال الساعات القلائل المُنصرمة من يوم الاثنين 4 يوليو 2022 مـ المُوافق 5 ذو الحجة 1443 هـ أكد المُتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “سعد آل حمد”، أن الأمر الملكي الصادر من قِبل خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز” الذي تم التوضيح من خلاله بأنه تم تخصيص 2 مليار ريال سعودي كمعاش إضافي لمرة واحدة فقط لمُستفيدي الضمان المطور والقديم.

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ومن جهة أخرى فإن الدعم الإضافي الذي قام بالتوجيه به خادم الحرمين الشريفين كان بناءً على ما تم رفعه من قِبل ولي العهد، والذي يُعد معاشاً إضافياً أساسياً لدعم الأسر بالمملكة العربية السعودية في مُواجهة غلاء الأسعار الملحوظ عالمياً ومحلياً في بعض المُنتجات، وسوف يتم صرف المعاش الإضافي لمرة واحدة فقط خلال العام الجارِ 1443 هـ المُوافق 2022 مـ.