كم زيادة الضمان للفرد الواحد 1444؟..”الموارد البشرية” تُعلن نسبة الزيادة في معاشات النظام المطور رسميًا

يتساءل المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مقدار الدعم للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، وذلك وفقا لما أقرته التعديلات الجديدة التابعة لنظام الضمان الاجتماعي وإليكم قائمة توضح قيمة راتب الضمان الاجتماعي في السطور التالية.

كم زيادة الضمان للفرد الواحد حسب عدد الأسرة؟

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن مقدار الدعم المستحق للمستفيدين من الضمان الاجتماعي توضح القائمة التالية راتب الضمان الاجتماعي الجديد:

الأسرة التي تتكون من شخص واحد تحصل على معاش بقيمة 1,000 ريال سعوديّ بجانب الاستحقاق السنوي والمقدر ب 12.000 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من شخصين تحصل على معاش بقيمة 1,285 ريال سعوديّ بجانب الاستحقاق السنوي والمقدر ب 15.420 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من 3 أشخاص تحصل على معاش بقيمة 1,570 ريال سعوديّ بجانب الاستحقاق السنوي والمقدر ب 18.840 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من 4 أشخاص تحصل على معاش بقيمة 1,855 ريال سعوديّ بجانب الاستحقاق السنوي والمقدر ب 22.260 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من 5 أشخاص تحصل على معاش بقيمة 2,140 ريال سعوديّ بجانب الاستحقاق السنوي والمقدر ب 25.680 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من 6 أشخاص تحصل على معاش بقيمة 2,420 ريال سعوديّ بجانب الاستحقاق السنوي والمقدر ب 29.040 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من 7 أشخاص تحصل على معاش بقيمة 2,710 ريال سعوديّ بجانب الاستحقاق السنوي والمقدر بقيمة 32.520 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من 8 أشخاص تحصل على معاش بقيمة 3,000 ريال سعوديّ بجانب الاستحقاق السنوي والمقدر بـ 36.000 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من 9 أشخاص تحصل على معاش بقيمة 3,280 ريال سعوديّ بجانب الاستحقاق السنوي والمقدر 39.360 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من 10 أشخاص تحصل على معاش بقيمة 3,560 ريال سعوديّ بجانب الاستحقاق السنوي والمقدر بواقع 42.720 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من 11 شخص تحصل على معاش بقيمة 3,840 ريال سعوديّ بجانب الاستحقاق السنوي والمقدر ب 46.080 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من 12 شخص تحصل على معاش بقيمة 4,130 ريال سعوديّ بجانب الاستحقاق السنوي والمقدر ب 49.560 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من 13 شخص تحصل على معاش بقيمة 4,410 ريال سعوديّ بجانب الاستحقاق السنوي والمقدر ب 52.920 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من 14 شخص تحصل على معاش بقيمة 4,700 ريال سعوديّ بجانب الاستحقاق السنوي والمقدر ب 56.400 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من 15 شخص تحصل على معاش بقيمة 5,000 ريال سعوديّ بجانب الاستحقاق السنوي والمقدر 60.000 ريال سعودي.

نسبة الزيادة في معاشات النظام المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية قيمة الزيادة التي تُضاف إلى معاشات الضمان الاجتماعي الجديد لكلاً من العائل بقيمة 20% وبينما تطبق الزيادة إلى قيمة معاش التابع بواقع 96%، وأبانت الوزارة أن الاستحقاق يتم وفق عدد أفراد الأسرة والحد الأدنى لقيمة الدخل الشهري، وفيما يلي توضيح لموعد إيداع الراتب الضماني لكل شهر.

موعد استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن الموعد الخاص بنزول رواتب الضمان الاجتماعي للمستحقين، والذي يكون في الشهر اللاحق من تاريخ رسالة القبول، مع العلم أنه يتم نزول الرواتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.