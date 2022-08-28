آخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم: الموارد تُعلن قيمة الزيادة للعائل والتابع وآلية تقديم اعتراض نقص المعاشات

أعلنت وزارة الموارد البشرية قيمة الزيادة للعائل والتابع في النظام المطور، كما أبانت الطريقة الصحيحة لتقديم أعتراض في حال نقص المعاشات، وفيما يلي نتعرف على آخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم للمؤهلين من حيث خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي، وكيفية الاستعلام عن المستحقات بالخطوات، ونستطرد الحديث عن متى ينزل الضمان بعد قبول الطلب وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.

قيمة الزيادة للعائل والتابع

أعلنت الموارد البشرية عن قرار الزيادة بشأن التابع بقيمة 96% والعائل بقيمة 20%، وأوضحت الآلية الصحيحة لتقديم اعتراض في حالة نقص رواتب الضمان، وأكدت الوزارة الاستمرار في قبول طلبات التسجيل للمستفيدين الجُدد، وأفصحت بأن شروط استحقاق ومتطلبات الأهلية لا تُطبق على المسجلين في البرنامج الجديد إلا بعد مرور 9 شهور من التسجيل، واليكم الخطوات الصحيحة لكي تسجل بالنظام المطور.

خطوات التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي

هناك عدة خطوات يجب أن يتم إتمامها بعد تحقيق شروط وضوابط الحصول على المعاش وهي كالآتي:

الذهاب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي على الإنترنت.

النقر على تسجيل جديد بحالة عدم الاشتراك سابقاً بالمنصة.

إضافة المعلومات المطلوبة وتحديد نظام الضمان الجديد.

الضغط على تسجيل جديد.

تدوين المعلومات المطلوبة.

تسجيل رمز التأكيد المرئي.

قراءة الإرشادات والأحكام والموافقة عليها.

إرفاق الوثائق المطلوبة.

الضغط على إرسال.

تقديم اعتراض في الضمان المطور

إذا كان هناك مشكلة في المستحقات المالية التي يحصل عليها المواطن من الضمان الاجتماعي يمكنه أن يقوم بتقديم اعتراض من خلال الآتي:

الذهاب إلى وزارة الموارد البشرية.

النقر على بدء الخدمة.

تسجيل رقم الهوية.

تدوين كلمة السر.

النقر على دخول.

اختيار الطلبات.

إزالة رمز الإلغاء المتواجد عند أيقونة العين.

قراءة الأهلية ومعرفة سبب توقف الصرف.

تجهيز الأوراق والمستندات التي تؤكد أحقية المواطن في الحصول على الدعم ثم إرفاقها إلكترونياً بالموقع.

الانتظار إلى 15 يوم حتى يتم البت بأمر الاعتراض.

التواصل من خلال أي قناة إلكترونية مع الوزارة بحالة عدم تلقي رد على الطلب.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام

بعد أن يتم التسجيل في الضمان المطور يجب الاستعلام عن الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني للنظام وهذا لمعرفة إن كان يستحق المواطن المعاش المتاح أم لا، وطريقة الاستعلام تتمثل بالآتي:

الذهاب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

النقر على برامج الدعم الخاصة بي.

تحديد برنامج الضمان الاجتماعي.

مشاهدة تفاصيل الطلب والاستحقاق.

تظهر للمتقدم التفاصيل الخاصة والأهلية.

متى ينزل الضمان المطور بعد الأهلية؟

إن أهلية الضمان الجديد تظهر الشهر التالي لصدور الموافقة عليها، وهذا حيث تقوم الوزارة بمراجعة البيانات والمعلومات التي تم تقديمها أثناء التسجيل ثم تتواصل مع المستحقين عبر الرسائل النصية لتؤكد على أهليتهم بالحصول على الدعم، وبحالة استحقاق المقدم يتم صرفها إليه بالشهر التالي.