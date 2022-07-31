هل تم إيداع الضمان اليوم 1444 وكم تبلغ مدة التحقق من الأهلية؟.. الموارد البشرية تُجيب

إن المستفيدين من الضمان بنوعيه القديم والجديد يتطلعون لمعرفة هل تم إيداع الضمان اليوم؟، الذي يُصرف لكافة المستفيدين من الضمان بنوعيه مع ابتداء كل شهر، علماً بأن قيمة الراتب تكن محددة وفقاً لعدد أفراد الأسرة الذين قد تم تسجيلهم، ولذلك ونظراً لتلك التساؤلات مع اقتراب موعد الصرف، فإننا سنوضح لكم كم باقي على راتب الضمان الاجتماعي.

هل تم إيداع الضمان اليوم

اقترب إيداع راتب الضمان كثيراً لأن اليوم يوافق 31 من شهر يوليو وموعد نزول راتب الضمان يكون يوم 1 أغسطس، وبالتالي لا يتبقى سوى ساعات قليلة على الصرف لذا يرغب الأشخاص الذين يحصلون على هذا الراتب بالسؤال عن ميعاد الصرف لكلا النوعين من الضمان القديم والجديد، إذ أنه سيكون الأول من شهر أغسطس الثالث من محرم، وبالتالي فإن الوقت المتبقي على راتب الضمان هو يوماً واحداً، وعادة الضمان يكون باليوم الأول، ولكنه في بعض الأحيان يصادف الصرف عطلة أسبوعية، وهنا يتم تأخير الميعاد يوماً إن كان السبت هو ميعاد الصرف، أو يقدم يوماً إن كان الجمعة هو ميعاد الصرف.

الاستعلام عن الضمان

بإمكانك أن تقوم بالاستعلام عن ميعاد الصرف لراتب الضمان بنوعيه عن شهر أغسطس، وهذا يتم من خلال الاتباع للخطوات المحددة من الوزارة والتي تساعد في هذا الأمر، دون أن تكون بحاجة للذهاب لأي مكان آخر، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

أولاً تزور موقع وزارة الموارد.

بإمكانك أن تدخل عبر استخدام نفاذ الوطني أو حساب الضمان.

تسجل الدخول للموقع وهذا يتم من خلال الكتابة لاسم المستخدم وكلمة السر، ومعهم رقم الهوية.

تدخل على خانة الدفعة المالية وتستعلم عن النزول للدفعات.

سترى أمامك هل تم وضع الدفعات المالية بالحساب أم لا.

مدة التحقق من الأهلية

إن المدة الخاصة بالتحقق من الأهلية التابعة للضمان هي شيء غير محدد، إذ أن الراتب ينزل بعدما يقوم القائمين على البرنامج من التحقق لإثبات أحقية الشخص في حصول على الضمان، وإن تم قبوله فإن البرنامج يتواصل مع الأشخاص ليبلغهم بهذا الأمر.

وإن لم يتم قبولهم البرنامج أيضاً يقوم بإعلامهم بذلك حتى يقوم بتقديم اعتراض وتقديم الإثباتات التي توضح مدى استحقاقهم للضمان، ويتم النظر في طلب الاعتراض، وإن ثبت بأن الشخص مستحق يصرف له راتب الضمان، علماً بأن الاعتراض يكن وفقاً للمدة المحددة من البرنامج، وتكون حوالي ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بعدم القبول.