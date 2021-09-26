راسه وحشه.. عروسة سعودية تطلب الطلاق من عريسها بعد 24 ساعة من دخلتها والسبب لا يصدق

في واقعة عجيبة، وصفت بأنها أغرب قضية طلاق قابلت أحمد عجب المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت عروسة سعودية بطلب الطلاق من عريسها بالرغم من أنها لم يمر على دخلتها وزفافها إلا 24 ساعة فقط، والسبب في طلبها الطلاق هو اكتشافها أن العريس “أقرع” أصلع الرأس.

عروسة سعودية تطلب الطلاق من عريسها بعد 24 ساعة من دخلتها

وقال عجب أن العريس تعجب من طلب زوجته الطلاق عقب زفافهما بساعات، وتسائل هل هناك ما يعيب الرجل، وهل الصلع عيب يؤدي إلى طلب الزوجة للطلاق بعد يوم من الزواج، وأصبح الزوج في حيرة من أمره، وبعد أن تحقق حلمه بالفتاه التي يريدها وظن أن حياته قد استقرت، إذ به يفاجأ بأن حياته قد انقلبت رأساً على عقب.

وأشار المستشار القانوني أحمد عجب إلى وجود عيوب بالفعل قد تؤدي إلى طلب فسخ عقد الزواج والطلاق، ومن بين هذه العيوب الجذم والبرص والجنون، وكذلك الأمراض التناسلية مثل الخصاء والجب والعنه، وذلك بشرط أن تكون الزوجة لا تعلم بهذه العيوب إلا بعد الزواج وقيام الزوج بإخفاءها عنها طيلة فترة الخطوبة، أما الصلع فليس عيباً شرعياً يترتب عيه فسخ عقد الزواج.

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وأضاف عجب أن هذه هى بالفعل هي أغرب حالة طلاق، وأنه يجب على الزوجة إذا طلبت الطلاق لعيب في زوجها أن تثبت الضرر الذي يقع عليها من هذا العيب، مضيفاً أنه لا يوجد أي أضرار تقع على الزوجة من صلع الزوج، خاصة وأنه يمكن للزوج أن يزرع شعرا آخر لدوام العشرة، كما أن صلع الزوج في هذه الحالة لم يكن من الأمام ولكنه كان من المنصف.