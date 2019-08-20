حكم أكل التمساح بعد إنتشار صيده من قبل المواطن السعودي

إنتشر اليوم منذ الصباح مشاهد عديده لأشخاص يقومون بصيد التمساح، وأكلة بعد الاصطياد، و أصبح الخبر مقلق في السعودية وتصدر كل الصحف وأنباء الاخبار، وبعد انتشار الخبر ظهرت فتاوي عديدة لحكم أكل التمساح، بعد إنتشار فيديو يظهر به أن مجموعة من الاشخاص قاموا بإصطياد تمساح وقاموا باكله، وأحدث ضجة كبيرة لدي المواطنين السعوديين، وتساؤل هل حلال أكل التمساح أم حرام، وسوف نذكر لكم حكم أكل التمساح.

حكم أكل التمساح

يعد التمساح من الحيوانات البرمائية (يعيش في البر و البحر)، وهو من الحيوانات المفترسة الذي يأكل الإنسان و له انياب كبيرة وحادة، وذلك بعض العلماء حرم أكل التمساح، استناداً في التحريم من كل ذي نابٍ، والبعض أباح اكل التمساح، استناداً لقول الله تعالي: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)، وإلى حديث الرسول (هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتتُهُ)، وفي بيان للعلماء أن “جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلّا في الماء حلالٌ، حيّها، وميتها”، وبهذا القول الراجح للعلماء في أكل التمساح ” حراماً شرعاً ” لأنه خالف كلام القران الكريم والحديث الشريف .

الاختلاف في تحرم اكل التمساح

بعض العلماء قالوا أن أكل التمساح يعد حراماً شرعاً، و فقاً لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه نهى عن اكل كل ذي نابٍ، ويعد التمساح من الحيوانات المفترسة التي لها انياب، و بعض العلماء أحلو اكل التمساح و قالوا انه من الحيوانات المائية والتي يحل اكل كل الحيوانات المائية .



وأخيراً اتفق العلماء مجمعين على أن أكل التمساح يعد حراماً شرعاً .