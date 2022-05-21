“جدري القردة”، بيل جيتس تحدَّث عنه .. الصحة السعودية توصي باتباع الإرشادات، و”الخميسي”: اللقاح يحمي بنسيبة 85%

أكدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أنه لم يتم حتى الآن رصد أي حالة مُصابة بمرض جدري القردة، الذي بدأ بالانتشار مؤخراً في بعض دول أوروبا وشمال أمريكا، بعد أن كان مستوطناً في بعض الدول الأفريقية طوال 50 عاماً.

الصحة تؤكِّد جاهزيتها للتعامل مع المرض

وشددت الوزارة أنَّها جاهزة تماماً لرصد المَرَض والتعامل مع أي حالات يُمكن لها أن تظهر، ومؤكِّدة على توفُّر جميع الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة للكشف عن المرض، فضلاً عن الخطة الوقائية والعلاجية الجاهزة للدخول في حيِّز التنفيذ عند الضرورة. والتي تشمل تعريف الحالات المشتبه بها والحالات المؤكدة، وطرق التعامل معها والتقصي الوبائي للمخالطين.

الوزارة توصي باتباع الإرصادات الصحية والوقائية

وأوضحت وزارة الصحة أن برنامج اللوائح الصحية الدولية بالمملكة يتواصل بشكلٍ دائم مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة تفاصيل المستجدات حول المرض، ورصد أي حالات في جميع أنحاء العالم والتأكد من عدم وجود مخالطين في المملكة.

كما ناشدت الوزارة جميع المواطنين للحرص على اتباع السلوكيات الصحية، والإرشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة (وقاية)، وضرورة التعرُّف على الإجراءات الوقائية في الدول التي يتم السفر إليها.

“الخميسي” الفيروس المُسبب لجدري القِردة قد غيَّر من سلوكه

وفي سياقٍ متصل فقد بيَّن الباحث في علم الفيروسات عمار الخميسي، أنَّ تلقي لقاح جدري القردة يمنح حماية من الإصابة بنسبة 85%.موضحاً أنَّ الفيروس المسبب للمرض قد غيَّر من سلوكه، كاشفاً أنَّ الدولة الأوروبية وخصوصاً بريطانيا لديها توتر كبير بسبب الفيروس حيث أعلنت مؤخَّراً أنها بصدد البحث في السوق العالمية للحصول على اللقاح.

وكان الملياردير الشهير ومؤسس شركة مايكروسوفت العالمية “بيل غيتس” قد أعلن في شهر فبراير الماضي أنَّ خطر الإصابة بفايروس كورونا بات مُنخفضاً، وحذّر في الوقت نفسه من وباءٍ جديدٍ قادم يختلف عن كورونا.حيث طالب حينها بسرعة الاستثمار باللقاحات وتوزيعها بشكلٍ عاجل، وهو ما يفسره بعض المتابعين حالياً على أنَّه جدري القردة.