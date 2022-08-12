تنبيه هام من المرور للمواطنين والمقيمين بشأن المركبات التالفة| وهل يُمكن إعادتها بعد إسقاطها؟

تواصل الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، تلقي طلبات إسقاط المركبات التالفة والمهملة من سجلاتها، مناشدة كافة المواطنين والمقيمين من أصحاب السيارات الخربة من الاستفادة من المهلة التصحيحة لرفع الغرامات، والتي تستمر حتى الأول من شهر مارس المقبل 2023، وكشفت عن خطوات الإسقاط إلكترونيًا من خلال منصة أبشر.

وهل يتم إعادتها بعد إسقاطها؟

وفيما يخص هل يُمكن إعادة المركبات التالفة بعد إسقاطها؟، أكدت الإدارة العامة للمرور، خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، أنه لا يُسمح بتاتًا بإعادة المركبة المهملة إلى صالحة بعد إسقاطها، مشددة على أن المخالفة المرورية يتم تسجيلها ونزلها في نظام “باشر” خلال فترة زمنية من يومين إلى خمسة أيام على أقصى تقدير.

والإعفاء من رسوم التجديد وغرامات التأخير

يأتي هذا في الوقت الذي أكدات فيه الإدارة، أنه تم إعفاء ملاك المركبات المهملة أو التالفة، من الرسوم يتمثل في رسوم التجديد وغرامات التأخير فقط، وينطبق القرار على ملاك هذه المركبات ممن يرغبون في إسقاطها عن سجلاتهم للاستفادة من المهلة التصحيحية المستندة إلى قرار مجلس الوزراء، ويُمكن التقديم الآن إلكترونيًا.

أما عن خطوات الإسقاط فتتمثل في تسليمها لأحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغى تسجيلها أو محال مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك، بالإضافة إلى تسليم لوحاتها ورخصة سيرها لإدارة المرور، وأخيرًا تسليم الإذن المرجعي الذي وصله رقمه في رسالة عبر جوالك المسجل في أبشر إلى المراكز المعتمدة.