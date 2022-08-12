أخبار السعودية

تنبيه هام من المرور للمواطنين والمقيمين بشأن المركبات التالفة| وهل يُمكن إعادتها بعد إسقاطها؟

محمد سيد

تواصل الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، تلقي طلبات إسقاط المركبات التالفة والمهملة من سجلاتها، مناشدة كافة المواطنين والمقيمين من أصحاب السيارات الخربة من الاستفادة من المهلة التصحيحة لرفع الغرامات، والتي تستمر حتى الأول من شهر مارس المقبل 2023، وكشفت عن خطوات الإسقاط إلكترونيًا من خلال منصة أبشر.

تنبيه هام من المرور للمواطنين والمقيمين بشأن المركبات التالفة| وهل يُمكن إعادتها بعد إسقاطها؟

وهل يتم إعادتها بعد إسقاطها؟

وفيما يخص هل يُمكن إعادة المركبات التالفة بعد إسقاطها؟، أكدت الإدارة العامة للمرور، خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، أنه لا يُسمح بتاتًا بإعادة المركبة المهملة إلى صالحة بعد إسقاطها، مشددة على أن المخالفة المرورية يتم تسجيلها ونزلها في نظام “باشر” خلال فترة زمنية من يومين إلى خمسة أيام على أقصى تقدير.

المرور يرد على إمكانية إعادة المركبة بعد إسقاطها

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية

تنبيه هام من المرور لقائدي المركبات التالفة وبدء إزالة المئات من الأحياء والشوارع
تنبيه هام من المرور للمواطنين والمقيمين بشأن المركبات التالفة| وهل يُمكن إعادتها بعد إسقاطها؟

والإعفاء من رسوم التجديد وغرامات التأخير

يأتي هذا في الوقت الذي أكدات فيه الإدارة، أنه تم إعفاء ملاك المركبات المهملة أو التالفة، من الرسوم يتمثل في رسوم التجديد وغرامات التأخير فقط، وينطبق القرار على ملاك هذه المركبات ممن يرغبون في إسقاطها عن سجلاتهم للاستفادة من المهلة التصحيحية المستندة إلى قرار مجلس الوزراء، ويُمكن التقديم الآن إلكترونيًا.

المرور يوضح المراكز المعتمدة لاستلام المركبات التالفة| وشرط إسقاط الغرامات والمخالفات لها
المرور يوضح المراكز المعتمدة لاستلام المركبات التالفة| وشرط إسقاط الغرامات والمخالفات لها

أما عن خطوات الإسقاط فتتمثل في تسليمها لأحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغى تسجيلها أو محال مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك، بالإضافة إلى تسليم لوحاتها ورخصة سيرها لإدارة المرور، وأخيرًا تسليم الإذن المرجعي الذي وصله رقمه في رسالة عبر جوالك المسجل في أبشر إلى المراكز المعتمدة.

محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.