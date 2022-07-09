باقات stc إنترنت مسبقة الدفع هي إحدى الباقات التي تُقدمها شركة stc أهم وأكبر شركات الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، والتي تتيح كافة الخدمات المختلفة للاتصالات وكما تتميز الشركة بتقديم عروض جدًا مميزة كل فترة من الزمن لعملائها ومستخدميها الأوفياء والمشتركين فيها، ومن ضمن تلك الباقات والتي حازت على إعجاب واستحسان العديد من العملاء كانت باقات stc إنترنت مسبقة الدفع، والتي تضم العديد من المزايا، ومن خلال تقريرنا الوافي اليوم سنتعرف على بعض أهم تلك العروض التي تقدمها الشركة مع بعض التفاصيل التي قد تهمك كعميل للشركة.

بعض أهم باقات stc إنترنت مسبقة الدفع

هناك العديد من باقات stc مسبقة الدفع والتي تتميز بتنوعها بشكل يناسب العديد من المستخدمين، تلك الباقات التي رغب الكثير من العملاء خاصة السعوديين الذين يفضلون الإنترنت السريع ويعتمدون عليه في ‘تمام الكثير من أعمالهم بشكل سريع، بالإضافة إلى البطاقات التي تدعم الجيل الخامس، يمكننا التعرف على تلك الباقات كالتالي:-

باقة 10 جيجا الصالحة لمدة شهر وقد تمتد لثلاثة أشهر ولكل باقة منهم سعرها الخاص.

باقة 50 جيجا الصالحة لمدة شهرين.

باقة 100 جيجا الصالحة لمدة ثلاثة اشهر.

باقة 300 جيجا الصالحة لمدة 3 شهور.

باقة 100 جيجا و19 جيجا صالحة لفترة شهر واحد فقط وهي خاصة بمواقع التواصل الإجتماعي.

باقة 500 جيجا الصالحة لمدة 6 شهور.

باقة يوتيوب YouTube مفتوحة بالإضافة 10 جيجا صالحة لمدة شهر.

باقة سعتها مفتوحة أو غير محدودة وصالحة لفترة شهر.

كانت هذه هي أهم عروض وباقات stc مسبقة الدفع والتي تقدمها شركة الاتصالات السعودية لعملائها الكرام محبي باقات الإنترنت السريع ولهم حرية الاختيار مما يناسبهم من باقات وعروض مميزة.

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عروض وباقات stc إنترنت مسبقة الدفع جديدة

باقة سوا 30 بلس

والتي توفر للمستخدم 100 دقيقة للاستخدام الداخلي وجيجا واحدة للإنترنت، وجيجا واحدة لمواقع التواصل الاجتماعي.

باقة سوا بلس 30 دولية

تتيح هذه الباقة 50 دقيقة للاستخدام مع جميع الشبكات المحلية السعودية، مع 1 جيجا إنترنت، 1 جيجا استخدام مواقع تواصل اجتماعي.

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سوا فليكس

والتي تتيح لعملائها 200 دقيقة دولية وأيضًا محلية، بالإضافة 10 جيجا إنترنت يمكنك استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي.

باقة سوا لايك بلس

هذه الباقة تمنح عملائها 500 دقيقة صالحة للإستخدام في المكالمات المحلية بالإضافة ل 5 جيجا إنترنت وأيضا 5 جيجا مواقع تواصل اجتماعي.

باقة سوا فليكس بلس

تتيح هذه الباقة للعميل 250 دقيقة دولية ومحلية، 10 جيجا إنترنت، 25 جيجا استخدام مواقع تواصل اجتماعي.

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باقة سوا ستار بلس باقة مميزة فهي مفتوحة وغير محدودة للمكالمات المحلية، بالإضافة لإتاحة 100 جيجا إنترنت للتطبيقات والمواقع وهي أفضل باقات الدفع المسبقة للإنترنت.

كانت هذه هي أهم عروض باقات stc إنترنت مسبقة الدفع، والتي تهتم شركة الاتصالات السعودية بتوفيرها لعملائها الكرام، كما قمنا بتوضيح كل ما يهم العميل للاستمتاع بباقات مميزة تمنحه العديد من العروض القوية.