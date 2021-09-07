عاجل| الملك سلمان يُصدر 7 قرارات عاجلة.. تتضمن ترقيات وإجراءات للموظفين

انتهى منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي ناقش عدد من القضايا الهامة الداخلية والخارجية التي تهم المواطنين والمقيمين، كما تم تناول استعداد المملكة لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي سيتم تنظيمها في أكتوبر القادم، كما تم استعراض مجمل المحادثات والاجتماعات بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، للمضي قدماً في تطوير وتعزيز العلاقات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات، وتحقيق كل ما من شأنه الإسهام في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

والتشديد على حماية الأراضي السعودية

كما تم التشديد خلال الاجتماعي، على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، والعمل بشكل حاسم في وقف الأعمال العدائية التي تمارسها الميليشيات الحوثية المدعومة، وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية، موجهًا الشكر لقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي استطاعت التصدي وإحباط الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة ممنهجة.

أهم قرارات الملك سلمان

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النووية.

تفويض محافظ البنك المركزي، بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإشراف على المؤسسات المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة.

اعتماد الحساب الختامي للدولة لعام مالي سابق.

الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي.

اعتماد حركة الترقيات الجديدة للمرتبة الـ 14.

تعيين الدكتور: عبدالله بن مستور آل مرزوق عضواً ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.

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ومن ناحية أخرى، تم متابعة إعداد تقارير سنوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العامة للطيران المدني، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.