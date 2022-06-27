الرئاسة العامة: 10 ملايين مُصَلٍ بالمسجد النبوي منذ بداية الموسم

صرحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأن عدد المصلين بالمسجد النبوي بلغ أكثر من (10) ملايين مصل، وذلك منذ بداية موسم الحج هذا العام 1443 هجري، وأوضحت خلال الموقع الرسمي الخاص بها على الشبكة العنكبوتية أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استقبلت بالتعاون مع الجهات المعنية زوار المسجد بتقديم أرقى الخدمات لهم، وتم تسخير كل الإمكانات لراحتهم أثناء تأديتهم مناسك العبادة، وأكد البيان أن كل تلك الجهود تتم بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، وذلك تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة.

وفي سياق آخر اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجدين مرتكزات ومنطلقات الشؤون القانونية، ووكالة الحوكمة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

عقد لتشغيل وتطوير الأنظمة الإلكترونية في الحرمين

ومن ناحية أخرى توقع اليوم الإثنين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عقداً لصيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية في الحرمين الشريفين، ويتم توقيع عقد الصيانة مع شركة تقنية لأمن المعلومات وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وذلك تحت إشراف وكالة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي بالرئاسة.

جدير بالذكر أن الحساب الرسمي لوكالة شؤون المسجد النبوي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد كتب تغريدة قبل ساعات جاء فيها: “معالي الرئيس العام يثمن دور رجال مكافحة المخدرات، ورجال الجمارك في مكافحة هذه الآفة”.