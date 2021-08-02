التسجيل في برنامج رائد لحديثي التخرج .. مؤسسة البريد تعلن بدء التسجيل وشروط القبول

أعلنت اليوم مؤسسة البريد السعودي “سبل” بدء التسجيل في برنامج رائد لحديثي التخرج بالتعاون مع “مسك المهارات”، يأتي هذا الإعلان في إطار سعي البريد السعودي لاستقطاب المهارات والكفاءات لحديثي التخرج من الجنسين، واعتبرت “سبل” برنامجها “رائد” والذي يبلغ مدته 12 شهرا فرصة لكافة الخريجين للحصول على تدريب عالي الجودة لشغل ألأعمال التي سيتم تكليفهم بها.

البريد تعلن بدء التسجيل ببرنامج رائد لحديثي التخرج

وحددت مؤسسة البريد السعودي مواعيد التقديم على البرنامج والتي تبدأ اليوم الاثنين وتنتهي الخميس بتاريخ 11 / 1 / 1443هـ، الموافق 19 / 8 / 2021 م، وأكدت أن كل من يجد لديه الرغبة في الحصول على البرنامج وتنطبق عليه كافة الشروط المعلنة أن يتقدم بالطلب من خلال الرابط التالي، برنامج رائد لحديثي التخرج.

شروط البرنامج

أن يكون طالب الحصول على البرنامج سعودي الجنسية. يجب أن لا يقل العمر عن 21 عام ولا يزيد عن 27 عام وقت طلب التقدم. أن يكون خريج بكالريوس أو ماجستير في التخصصات المحددة أو ما يعادلها. يجب أن لا يقل المعدل الدراسي عن 2.85 من 4، أو 3.85 من 5. يجب أن يكون الشهادة الحاصل عليها معتمدة من وزارة التعليم السعودية.

مزايا الحصول على البرنامج