طريقة الاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب2021

تتيح وزارة الكهرباء في المملكة العربية السعودية للمشتركين لديها باستجرار الطاقة الكهربائية، خدمة الاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب إلكترونيًا، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك تلبية لرغبة واحتياجات المواطنين والمقيمين الذين يحرصون على الاستعلام بصفة دورية عن آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب أو برقم العداد، لما لذلك من أهمية بالغة، ولا سيما بعد أن قامت الحكومة بتقسيم شرائح الاستهلاك ضمن إطار ترشيد استهلاك الطاقة، من أجل تجنب تجاوز المقدار المقرر من الاستهلاك، وحرصهم على تسديد قيمة فواتير الكهرباء في مواعيدها المحددة.

الاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب

طريقة وخطوات الاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب إلكترونيًا

كما أسلفنا ، أتاحت وزارة الكهرباء السعودية عبر موقعها الرسمي للمواطنين، خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء مجانًا، ويمكن ذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الرابط التالي إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للمستعلم.

يختار المستخدم “خدمة المشتركين” ، ومن ثم تظهر فوراً قائمة تختار منها “خدمة الفواتير”.

قم بالضغط على”فاتورتك” ثم توجه بالضغط على كلمة “الاستعلام عن آخر الفاتورة الإلكترونية”.

وأخيرًا القيام بإدخال رقم الحساب ثم الضغط على كلمة “تحقيق”.

بعد إجراء الخطوات السابقة، ستظهر آخر فاتورة كهرباء تم سدادها للتو، فضلاً عن إمكانية الاطلاع على كل الفواتير السابقة، ولمزيد من التسهيل على المواطنين، قدمت الوزارة تطبيق خاص بشركة الكهرباء يمكن من خلاله الاطلاع على الفواتير .

طرق أخرى لـ الاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء

تعمل وزارة الطاقة بالسعودية جاهدةً على توفير العديد من الطرق للاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء، حيث يمكن الاستعلام عن طريق:

تطبيق وزارة الكهرباء للهواتف الذكية.

من خلال رسائل sms وهي تعتبر الطريقة الأسهل على الإطلاق.

وتنصح الشركة السعودية للكهرباء جميع المشتركين لديها بضرورة متابعة استهلاك الكهرباء بصفة دورية لتجنب الانتقال في الشريحة إلى شريحة أعلى، مما يسفر عنه زيادة في قيمة فواتير الكهرباء.