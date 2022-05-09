أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو 2022

أعلنتشركة أرامكو السعودية للنفط والبنزين عن تسعيرة للبنزين في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، التي تبدأ من يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 11/5/2022 وهذا بعد أن تمت المراجعة، وعلى تلت الأسعار التي وضعتها الشركة فإن الشركة تقوم بمراجعة الأسعار، بشكل دوري لما يناسب المستهلكين، كما كانت شركة أرامكو قد أصبحت الشركة المعتمدة لتنمية القطاعات والخدمات التي تخص البنزين والنفط، تعرف على أسعار لشهر مايو.

شراكة أرامكو مع شركة توتال

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن نجاحها بتمية قطاعات محطات الخدمات التابعة لها، كما اشتركت مع شركة توتال بتشغيل محطات الخدمة لكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك حتى تستحوذ على 270 محطة خدمة وأيضا للاستحواذ على أساطيل صهاريج نقل الوقود داخل المملكة العربية السعودية كما إتفقت الشركتان على تغير العلامة التجارية مستقبلاً

أسعار البنزين الحالية في السعودية

نقدم لكم أسعار البنزين في الشهر الماضي والحالية قبل تحديث مايو حيث بلغ سعر لتر البنزين ٩١ في السعودية الآن ١,٩٩ريال ولتر البنزين ٩٥ سعره٢,١٣ريال سعودي، بينما بلغ سعر الديزل ٠,٥٠ ريال سعودي، والكيروسين ٠,٧٠ ريال سعودي، وسعر لتر غاز البترول المسال ٠,٧٥ ريال سعودي.

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أسعار البنزين لشهر مايو في السعودية

بعدما قامت شركة أرامكو بتحسين الأسعار في المملكة حتى تخفض من تأثر المستهلك بتذبذبات الأسعار في التصدير، وجاءت الأسعار لشهر مايو كتالي، سعر لتر البنزين ٩١ للشهر الحالي ٢,٠٨ ريال سعودي، سعر بنزين ٩٥ يبلغ ٢,٢٣ ريال سعودي، تسعيرة الكيروسين٠,٧٠ ريال سعودي، وحصة الغاز المسال أصبحت بقيمة ٠,٧٥ لغاز البترول.