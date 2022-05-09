أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو 2022

منى إسماعيل

أعلنتشركة أرامكو السعودية للنفط والبنزين عن تسعيرة للبنزين في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، التي تبدأ من يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 11/5/2022 وهذا بعد أن تمت المراجعة، وعلى تلت الأسعار التي وضعتها الشركة فإن الشركة تقوم بمراجعة الأسعار، بشكل دوري لما يناسب المستهلكين، كما كانت شركة أرامكو قد أصبحت الشركة المعتمدة لتنمية القطاعات والخدمات التي تخص البنزين والنفط، تعرف على أسعار لشهر مايو.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو الحالي 2022
المحتويات
شراكة أرامكو مع شركة توتال
أسعار البنزين الحالية في السعودية
أسعار البنزين لشهر مايو في السعودية

شراكة أرامكو مع شركة توتال

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن نجاحها بتمية قطاعات محطات الخدمات التابعة لها، كما اشتركت مع شركة توتال بتشغيل محطات الخدمة لكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك حتى تستحوذ على 270 محطة خدمة وأيضا للاستحواذ على أساطيل صهاريج نقل الوقود داخل المملكة العربية السعودية  كما إتفقت الشركتان على تغير العلامة التجارية مستقبلاً

أسعار البنزين الحالية في السعودية

المرور السعودي يعتبر سير المركبة بلا لوحة أمامية مخالفة قانونية

تعرف على تفاصيل العثور على مفقود تبوك مشعل العطوي

نقدم لكم أسعار البنزين في الشهر الماضي والحالية قبل تحديث مايو حيث بلغ سعر لتر البنزين ٩١ في السعودية الآن ١,٩٩ريال ولتر البنزين ٩٥ سعره٢,١٣ريال سعودي، بينما بلغ سعر الديزل ٠,٥٠ ريال سعودي، والكيروسين ٠,٧٠ ريال سعودي، وسعر لتر غاز البترول المسال ٠,٧٥ ريال سعودي.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو الحالي 2022
أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو الحالي 2022

قد يهمك: موعد بدء إزالة حي الورود العشوائي في السعودية تعرف على التفاصيل 2022

قد يهمك: كيفية تطوير المشاريع الخاصة بخطوات مُيسّرة عبر تطبيق نوافذ منشآت 2022

أسعار البنزين لشهر مايو في السعودية

بعدما قامت شركة أرامكو بتحسين الأسعار في المملكة حتى تخفض من تأثر المستهلك بتذبذبات الأسعار في التصدير، وجاءت الأسعار لشهر مايو كتالي، سعر لتر البنزين ٩١ للشهر الحالي ٢,٠٨ ريال سعودي، سعر بنزين ٩٥ يبلغ ٢,٢٣ ريال سعودي، تسعيرة الكيروسين٠,٧٠ ريال سعودي، وحصة الغاز المسال أصبحت بقيمة ٠,٧٥ لغاز البترول.

Avatar of منى إسماعيل
منى إسماعيل

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.