نشأة وتطور المقاومة الفلسطينية منذ الانتداب البريطاني حتى الاحتلال الصهيوني

المقصود بالمقاومة الفلسطينية، هو أي حراك ضد الاستعمار، سواء كان حراك مدني أو شعبي أو مسلح، ولا يقتصر مصطلح المقاومة على الاحتلال الإسرائيلي فحسب، بل يبدأ منذ الفترة التي استعمرت فيها الأراضي الفلسطينية، من قبل بريطانيا عام 1918.

المقاومة الفلسطينية تاريخ من النضال

الانتداب البريطاني لفلسطين

بعد الحرب العالمية الأولى، وسقوط الدولة العثمانية، قرر الحلفاء الانتداب البريطاني أو الاحتلال البريطاني لفلسطين، وكانت بريطانيا قد أقرت وعد بلفور عام 1917، وهو تصريح ملكي يصرح لليهود بالهجرة والتوطين في فلسطين، جزاء لهم لمساعدة الحلفاء في الحرب، وبدأت هجرة اليهود لفلسطين على دفعات، وكان الغرض من الانتداب البريطاني لفلسطين، تيسير هجرة اليهود، واستمر الانتداب البريطاني وكانت عاصمته القدس، حتى إعلان دولة إسرائيل عام 1948.

الثورة الكبرى

لم يرضى الفلسطينيون بالانتداب البريطاني، ووعد بلفور، ورفضوا استيطان اليهود في البلاد، وقامت عدة صراعات بين اليهود والفلسطينيين سكان الأرض، في وجود الانتداب البريطاني، وقامت عدة ثورات شعبية، أهمها الثورة العربية في فلسطين، من عام 1936 حتى عام 1939، بعد مقتل الشيخ عز الدين ألقسامي عام 1935، و سميت بالثورة الكبرى، أو “الإضراب العام الكبير”، كانت عبارة عن انتفاضة وطنية واسعة، ضد الهجرة اليهودية المفتوحة، ووصف اليهود الثورة بأنها إرهابية.

المقاومة بعد نكبة 1948

عانى الفلسطينيون بعد عام 1948م، أشد المعاناة من القتل والتهجير والمجازر، فمنهم من قتل ومنهم من تشرد، ومنهم من هاجر إلى الجنوب، ومنهم من هاجر خارج أرض فلسطين، ومنهم من تمسك بالبقاء، للدفاع عن الأرض، واسترداد الحق المسلوب، حيث ظهرت الجماعات المسلحة، وكانت تسمى “الكفاح المسلح”، حيث نفذت عدة عمليات قتل للمستوطنين اليهود داخل الخط الأخضر.

أشهر فصائل المقاومة الفلسطينية

منظمة التحرير الفلسطينية: تأسست عام 1964، وهي منظمة سياسية شبه مسلحة ( معترف بها كممثل شرعي لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة)، وتضم حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( سحبت عضويتها)، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب الشيوعي.

حركة حماس: والذراع العسكري لها هو كتائب عز الدين القسام.

حركة الجهاد الإسلامي: والذراع العسكري لها سرايا القدس.

ألوية الناصر صلاح الدين.

كتائب أبو علي مصطفى.

كتائب المقاومة الوطنية.

كما هناك كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية، ولكن أعلنت توقفها عام 2007.

الانتفاضة الأولى 1987

حيث بدأت بعد دهس عمال فلسطينيين من قبل إسرائيلي، بالإضافة إلى الظلم، وسلب الأراضي بغير حق، وهب الشعب الفلسطيني في عدة مسيرات، وكانت مسلحة بالحجارة، واستمرت حوالي 4 سنوات، في قطاع غزة، والضفة الغربية، ويعد تاريخ تأسيس حركة حماس، متزامنا مع الانتفاضة الأولي، أسسها الشيخ أحمد ياسين، وتوقفت الانتفاضة بعد توقيع أسلو، التي أقرت بحكم ذاتي فلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الانتفاضة الثانية 2000

استمرت حوالي 5 سنوات، وكانت بسبب اقتحام شارون ومعه 2000 من الجنود، باحات المسجد الأقصى، وكان زعيما للمعارضة آنذاك، وشهدت مدينة القدس مواجهات عنيفة، وكان الطفل الفلسطيني “محمد الدرة”، رمزا لهذه الانتفاضة، حيث قتل وهو يحتمي بظهر أبيه، وكانت الانتفاضة الثانية مسلحة، حيث قتل 4412 فلسطيني، و48 ألفا و322 جريح، كما قتل 1100 إسرائيلي.

الانتفاضة الثالثة 2015

سميت بانتفاضة القدس، واستمرت حوالي عام، وسميت أيضا “بانتفاضة السكاكين”، لقيام فلسطينيين بعدة عمليات طعن للمحتل الإسرائيلي، والعكس، كما حدثت عدة إعدامات ميدانية للفلسطينيين، وضربات جوية على قطاع غزة.

تاريخ من النضال

وقد حدثت بعد ذلك عدة احتجاجات من الفلسطينيين، جراء سياسات الاحتلال الظالمة، وسلوك المستوطنين الاستفزازي، أطلق البعض عليها انتفاضة رابعة، ولا زال الشعب الفلسطيني يحتج، ويرفض الاحتلال الصهيوني، ويطالب بإقامة دولة فلسطينية على أرضه، حتى قامت المقاومة الفلسطينية، بعملية طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر 2023.