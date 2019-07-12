نتابع من خلال موقعنا نجوم مصرية نتائج توجيهي فلسطين 2019 حيث يبحث عدد كبير من الطلاب، بشكل دوري عن موعد إعلان النتائج منذ انتهاء مرحلة الاختبارات والتصحيح، ويجدر التنويه أن عدد طلاب مرحلة التوجيهي بفلسطين يقارب الـ73 ألف طالب منتشرين بجميع المدن، أما عن موعد الإعلان رسمياً عن نتائج الثانوية العامة بفلسطين 2019 الدورة الأولى، أكد وزير التربية أنها ستظهر خلال الـ10 أيام القادمة أي ما بين 19 و23 يوليو، فقد أنهى الطلاب منذ أسبوعين اختبارات التوجيهي وينتظر اعتماد النتيجة، وإعلانها خلال مؤتمر صحفي كبير ويمكن الاستعلام برقم الجلوس عن نتائج التوجيهي 2019.

نتائج توجيهي فلسطين 2019

أكد المتحدث باسم وزارة التربية الفلسطينية أن أعمال الفرز والتصحيح مستمرة، وأنه خلال أيام قليلة تحديداً الثلاثاء أو الأربعاء القادم ستظهر نتائج الثانوية الإنجاز 2019، ونصح الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء المواقع التي تؤكد ظهور النتيجة بالفعل، مع التأكيد أنه يمكن برقم الجلوس الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2019 فلسطين هذا إلى جانب مناقشة إمكانية عرض النتائج عبر الصحف في الفترة القادمة.

نتائج الثانوية العامة 2019 فلسطين

توقع وزير التعليم ثبات نسب النجاح في إنجاز 2019 عن مثيلاتها من الأعوام المقبلة، حيث يمكن أن تزداد بنسبة 1 إلى 2 بالمائة وذلك بسبب الاستقرار في مستوى الامتحانات، وقد صرح وزير التربية والتعليم أن أعمال التصحيح والمراجعة قد انتهت بالفعل، وينتظر البدء في إعلان النتيجة عبر القنوات الرسمية المخصصة لعرض النتائج للطلاب، يمكن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الفلسطينية الدورة الأولى من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.